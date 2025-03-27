https://ria.ru/20250327/darchiev-2007596742.html

Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон

Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 27.03.2025

Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон

Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон и дал первые комментарии по проблемам и перспективам двусторонних отношений. Ключевые темы — в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:10:00+03:00

2025-03-27T04:10:00+03:00

2025-03-27T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон и дал первые комментарии по проблемам и перспективам двусторонних отношений. Ключевые темы — в материале РИА Новости.Об отношениях России и Соединенных ШтатовРасчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий.О визах и посольствахПрезиденты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США.Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.

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