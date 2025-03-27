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Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 27.03.2025
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04:10 27.03.2025 (обновлено: 09:10 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/darchiev-2007596742.html
Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон
Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 27.03.2025
Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон
Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон и дал первые комментарии по проблемам и перспективам двусторонних отношений. Ключевые темы — в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:10:00+03:00
2025-03-27T09:10:00+03:00
в мире
россия
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москва
александр дарчиев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон и дал первые комментарии по проблемам и перспективам двусторонних отношений. Ключевые темы — в материале РИА Новости.Об отношениях России и Соединенных ШтатовРасчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий.О визах и посольствахПрезиденты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США.Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
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в мире, россия, сша, москва, александр дарчиев, вашингтон
В мире, Россия, США, Москва, Александр Дарчиев, Вашингтон

Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон и дал первые комментарии по проблемам и перспективам двусторонних отношений. Ключевые темы — в материале РИА Новости.

Об отношениях России и Соединенных Штатов

  • Работа по нормализации уже идет, она нацелена на результат.
  • Во взаимодействии двух стран появилось окно возможностей.
  • Нужно также заниматься накопившимися за последние годы проблемами.
«

Расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев
Александр Дарчиев
Посол России в США

О визах и посольствах

  • Посол будет прорабатывать вопрос возобновления авиасообщения между двумя государствами.
  • Глава дипмиссии будет стремиться к упрощению визовых процедур для рядовых граждан.
  • Посол займется возвращением шести конфискованных Вашингтоном объектов недвижимости, находящихся в собственности России.
«

Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев
Александр Дарчиев
Посол России в США
Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
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Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России
25 марта, 08:00
 
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