Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон
Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон и дал первые комментарии по проблемам и перспективам двусторонних отношений. Ключевые темы — в материале РИА Новости.
Об отношениях России и Соединенных Штатов
- Работа по нормализации уже идет, она нацелена на результат.
- Во взаимодействии двух стран появилось окно возможностей.
- Нужно также заниматься накопившимися за последние годы проблемами.
«
Расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий.
О визах и посольствах
- Посол будет прорабатывать вопрос возобновления авиасообщения между двумя государствами.
- Глава дипмиссии будет стремиться к упрощению визовых процедур для рядовых граждан.
- Посол займется возвращением шести конфискованных Вашингтоном объектов недвижимости, находящихся в собственности России.
«
Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США.
Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.