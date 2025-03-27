https://ria.ru/20250327/darchiev-2007594309.html

Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне

Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025

Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне

Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона, свидетельствуют данные сервиса Flightaware. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:31:00+03:00

2025-03-27T03:31:00+03:00

2025-03-27T03:41:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона, свидетельствуют данные сервиса Flightaware. Согласно информации сервиса, борт прибыл в 20.14 по времени столицы США (3.14 мск).Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства поставил перед новым послом задачи по развитию отношений с США и отстаиванию интересов российского государства.

https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев