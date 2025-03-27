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Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025
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03:31 27.03.2025 (обновлено: 03:41 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/darchiev-2007594309.html
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне
Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона, свидетельствуют данные сервиса Flightaware. РИА Новости, 27.03.2025
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в мире
сша
вашингтон (штат)
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона, свидетельствуют данные сервиса Flightaware. Согласно информации сервиса, борт прибыл в 20.14 по времени столицы США (3.14 мск).Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства поставил перед новым послом задачи по развитию отношений с США и отстаиванию интересов российского государства.
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев
В мире, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне

Самолет с новым российским послом в США Дарчиевым приземлился в Вашингтоне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона, свидетельствуют данные сервиса Flightaware.
Согласно информации сервиса, борт прибыл в 20.14 по времени столицы США (3.14 мск).
Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства поставил перед новым послом задачи по развитию отношений с США и отстаиванию интересов российского государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Надо уничтожить": в США раскрыли план Трампа по России
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В миреСШАВашингтон (штат)Александр Дарчиев
 
 
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