https://ria.ru/20250327/darchiev-2007594309.html
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне - РИА Новости, 27.03.2025
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне
Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона, свидетельствуют данные сервиса Flightaware. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:31:00+03:00
2025-03-27T03:31:00+03:00
2025-03-27T03:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона, свидетельствуют данные сервиса Flightaware. Согласно информации сервиса, борт прибыл в 20.14 по времени столицы США (3.14 мск).Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства поставил перед новым послом задачи по развитию отношений с США и отстаиванию интересов российского государства.
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев
В мире, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев
Самолет с новым российским послом приземлился в Вашингтоне
Самолет с новым российским послом в США Дарчиевым приземлился в Вашингтоне