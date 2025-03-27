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Spiegel нашел личные данные советников Трампа - РИА Новости, 27.03.2025
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11:04 27.03.2025 (обновлено: 11:52 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/dannye-2007633636.html
Spiegel нашел личные данные советников Трампа
Spiegel нашел личные данные советников Трампа - РИА Новости, 27.03.2025
Spiegel нашел личные данные советников Трампа
Личные контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа можно свободно найти в интернете, пишет немецкий журнал Spiegel, РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:04:00+03:00
2025-03-27T11:52:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
майк уолтц
тулси габбард
министерство обороны сша
whatsapp inc.
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Личные контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа можно свободно найти в интернете, пишет немецкий журнал Spiegel, проведший расследование. "В ходе расследования Spiegel обнаружил номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и частично пароли &lt;…&gt;. Как было доказано, утечки информации касаются советника по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета", — говорится в статье. Журналисты изучили информацию из коммерческих и клиентских баз данных, а также баз утекших паролей. По их словам, большинство номеров и адресов по-прежнему используются. Многие связаны с аккаунтами в соцсетях Instagram* и LinkedIn, в облачном хранилище Dropbox и приложениях для бега.Кроме того, в мессенджерах WhatsApp и Signal можно найти профили, привязанные к обнаруженным номерам телефона. Впрочем, Spiegel не удалось выяснить, использовали ли политики именно эти аккаунты для скандальной переписки в Signal. Авторы статьи делают вывод о "значительных изъянах" в системе безопасности США, так как общедоступность личных данных советников Трампа может позволить "вражеским разведслужбам" установить шпионские программы на мобильные устройства и получить к ним доступ. В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html
https://ria.ru/20250306/ssha-2003401738.html
https://ria.ru/20250326/trump-2007546129.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, майк уолтц, тулси габбард, министерство обороны сша, whatsapp inc.
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Тулси Габбард, Министерство обороны США, WhatsApp Inc.
Spiegel нашел личные данные советников Трампа

Spiegel: личные данные некоторых советников Трампа можно найти в интернете

© Win McNamee Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Win McNamee
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Личные контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа можно свободно найти в интернете, пишет немецкий журнал Spiegel, проведший расследование.
"В ходе расследования Spiegel обнаружил номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и частично пароли <…>. Как было доказано, утечки информации касаются советника по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета", — говорится в статье.
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Журналисты изучили информацию из коммерческих и клиентских баз данных, а также баз утекших паролей. По их словам, большинство номеров и адресов по-прежнему используются. Многие связаны с аккаунтами в соцсетях Instagram* и LinkedIn, в облачном хранилище Dropbox и приложениях для бега.
Кроме того, в мессенджерах WhatsApp и Signal можно найти профили, привязанные к обнаруженным номерам телефона. Впрочем, Spiegel не удалось выяснить, использовали ли политики именно эти аккаунты для скандальной переписки в Signal.
Авторы статьи делают вывод о "значительных изъянах" в системе безопасности США, так как общедоступность личных данных советников Трампа может позволить "вражеским разведслужбам" установить шпионские программы на мобильные устройства и получить к ним доступ.
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В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".
Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Трамп пришел в ярость после утечки данных из чата в Signal, пишут СМИ
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампМайк УолтцТулси ГаббардМинистерство обороны СШАWhatsApp Inc.
 
 
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