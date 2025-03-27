Spiegel нашел личные данные советников Трампа
Spiegel: личные данные некоторых советников Трампа можно найти в интернете
© Win McNamee Президент США Дональд Трамп
© Win McNamee
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Личные контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа можно свободно найти в интернете, пишет немецкий журнал Spiegel, проведший расследование.
"В ходе расследования Spiegel обнаружил номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и частично пароли <…>. Как было доказано, утечки информации касаются советника по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета", — говорится в статье.
Журналисты изучили информацию из коммерческих и клиентских баз данных, а также баз утекших паролей. По их словам, большинство номеров и адресов по-прежнему используются. Многие связаны с аккаунтами в соцсетях Instagram* и LinkedIn, в облачном хранилище Dropbox и приложениях для бега.
Кроме того, в мессенджерах WhatsApp и Signal можно найти профили, привязанные к обнаруженным номерам телефона. Впрочем, Spiegel не удалось выяснить, использовали ли политики именно эти аккаунты для скандальной переписки в Signal.
Авторы статьи делают вывод о "значительных изъянах" в системе безопасности США, так как общедоступность личных данных советников Трампа может позволить "вражеским разведслужбам" установить шпионские программы на мобильные устройства и получить к ним доступ.
В начале недели редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". Там, по его словам, проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла".
Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.