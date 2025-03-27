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Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы - РИА Новости, 27.03.2025
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01:10 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/chuvashiya-2007588742.html
Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы
Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы - РИА Новости, 27.03.2025
Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы
Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:10:00+03:00
2025-03-27T01:10:00+03:00
россия
чувашская республика (чувашия)
владимир путин
олег николаев (политик)
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции. Президент в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чувашской Республики, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. "Все-таки и количество школ, и количество детских садов, нуждающихся в реновации, реконструкции, еще большое", - сказал Путин. Президент предложил главе региона в ходе встречи также дополнительно обсудить две темы - жилищное строительство и местные дороги.
https://ria.ru/20250327/putin-2007585586.html
https://ria.ru/20241216/chuvashiya-1989513474.html
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россия, чувашская республика (чувашия), владимир путин, олег николаев (политик), общество
Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Владимир Путин, Олег Николаев (политик), Общество
Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы

Путин обратил внимание главы Чувашии на число школ, нуждающихся в реконструкции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.
Президент в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чувашской Республики, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.
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"Все-таки и количество школ, и количество детских садов, нуждающихся в реновации, реконструкции, еще большое", - сказал Путин.
Президент предложил главе региона в ходе встречи также дополнительно обсудить две темы - жилищное строительство и местные дороги.
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РоссияЧувашская Республика (Чувашия)Владимир ПутинОлег Николаев (политик)Общество
 
 
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