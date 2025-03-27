https://ria.ru/20250327/chuvashiya-2007588742.html

Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы

Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы - РИА Новости, 27.03.2025

Путин обратил внимание главы Чувашии на нуждающиеся в реконструкции школы

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:10:00+03:00

2025-03-27T01:10:00+03:00

2025-03-27T01:10:00+03:00

россия

чувашская республика (чувашия)

владимир путин

олег николаев (политик)

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции. Президент в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чувашской Республики, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. "Все-таки и количество школ, и количество детских садов, нуждающихся в реновации, реконструкции, еще большое", - сказал Путин. Президент предложил главе региона в ходе встречи также дополнительно обсудить две темы - жилищное строительство и местные дороги.

https://ria.ru/20250327/putin-2007585586.html

https://ria.ru/20241216/chuvashiya-1989513474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чувашская республика (чувашия), владимир путин, олег николаев (политик), общество