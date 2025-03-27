https://ria.ru/20250327/chuvashija-2007590776.html

Глава Чувашии рассказал о реализуемых в республике промышленных проектах

Глава Чувашии рассказал о реализуемых в республике промышленных проектах - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Чувашии рассказал о реализуемых в республике промышленных проектах

Промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей реализуются в Чувашии, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил глава... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:49:00+03:00

2025-03-27T01:49:00+03:00

2025-03-27T01:49:00+03:00

экономика

россия

олег николаев (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Промышленные проекты почти на 200 миллиардов рублей реализуются в Чувашии, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил глава республики Олег Николаев. "У нас сейчас в работе 174 проекта, примерно на 200 миллиардов рублей. Это мы как раз реализовываем задачи дальнейшего развития промышленности, в том числе в особой экономической зоне", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20250327/putin-2007585586.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, олег николаев (политик), владимир путин