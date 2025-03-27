Число погибших при крушении батискафа в Египте может вырасти
Число погибших при крушении батискафа у побережья Хургады может вырасти
© Фото : РИА НовостиМесто крушения батискафа у берегов Египта
© Фото : РИА Новости
Место крушения батискафа у берегов Египта
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Число погибших при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада может вырасти, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.
"Внутри батискафа все еще находятся пять человек, ведутся работы по их извлечению. Ожидается, что число погибших будет расти", - сказал источник.
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Собеседник агентства отметил что на данный момент шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада.
Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
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