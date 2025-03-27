https://ria.ru/20250327/chislo-2007706322.html

Число погибших при крушении батискафа в Египте может вырасти

Число погибших при крушении батискафа в Египте может вырасти - РИА Новости, 27.03.2025

Число погибших при крушении батискафа в Египте может вырасти

Число погибших при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада может вырасти, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:15:00+03:00

2025-03-27T15:15:00+03:00

2025-03-27T15:15:00+03:00

в мире

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007702659_36:100:1240:777_1920x0_80_0_0_c6a6adc1fdb50fc577c9fa7e1fe4769e.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Число погибших при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада может вырасти, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта. "Внутри батискафа все еще находятся пять человек, ведутся работы по их извлечению. Ожидается, что число погибших будет расти", - сказал источник. Собеседник агентства отметил что на данный момент шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада. Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.

https://ria.ru/20240917/titan-1973285181.html

https://ria.ru/20241109/egipet-1982878260.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, египет