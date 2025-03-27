ВСУ 24 марта сбросили взрывное устройство на дом в Курской области
ВСУ 24 марта сбросили взрывное устройство на дом в курском Коренево
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ в понедельник сбросили с беспилотника взрывное устройство на дом в курском поселке Коренево, ранения получили двое жителей, в том числе ребенок, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Установлено, что 24 марта 2025 года украинские боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на территорию жилого дома в поселке Коренево Курской области, где находились мирные жители. В результате осколочные ранения получили два человека, один из них - 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Кроме того, Петренко добавила, что в Хомутовском районе Курской области из-за детонации взрывного устройства, сброшенного целенаправленно украинскими военными с беспилотника на продуктовый магазин, пострадал мирный житель.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - подчеркнула она.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.