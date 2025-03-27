https://ria.ru/20250327/chislo-2007606571.html

Число жертв крупных лесных пожаров в Южной Корее достигло 26

Число жертв крупных лесных пожаров в Южной Корее достигло 26 - РИА Новости, 27.03.2025

Число жертв крупных лесных пожаров в Южной Корее достигло 26

Жертвами продолжающихся в Южной Корее лесных пожаров стали уже 26 человек, 9400 остаются в эвакуации, сообщили в министерстве внутренних дел и безопасности... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:57:00+03:00

2025-03-27T07:57:00+03:00

2025-03-27T11:30:00+03:00

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южная корея

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СЕУЛ, 27 мар – РИА Новости. Жертвами продолжающихся в Южной Корее лесных пожаров стали уже 26 человек, 9400 остаются в эвакуации, сообщили в министерстве внутренних дел и безопасности Республики Корея. Ранее сообщалось о 18 погибших. "В результате этого крупного лесного пожара, по состоянию на 6.00 (0.00 ск) 27 марта, число погибших составило 26 человек, тяжело раненых — 8 человек, легко раненых — 22 человека", - сообщили в министерстве. По последним данным, пострадали 325 объектов, включая 117 жилых домов. В связи с этим около 24 000 жителей были эвакуированы в ближайшие спортивные залы, школы и другие укрытия. Но большая их часть уже вернулась домой, 9 300 человек пока остаются в эвакуации. Генеральное консульство России в Пусане в связи с ситуацией с пожарами призвало соотечественников соблюдать осторожность и избегать посещения районов стихийного бедствия. Информации о пострадавших из-за лесных пожаров граждан России к настоящему моменту не поступало. Ранее огонь уничтожил буддистский храмовый комплекс VII века Коунса. Власти были вынуждены из-за задымления полностью перекрыть ряд автомобильных трасс, а расположенные в горах буддийские храмы экстренно эвакуировали древние реликвии в близлежащие музеи. Также южнокорейские власти решили эвакуировать 3,5 тысячи заключенных из охваченных лесными пожарами районов.

https://ria.ru/20250326/vertolet-2007345651.html

https://ria.ru/20250227/japonija-2001858919.html

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в мире, южная корея, пусан, пожар