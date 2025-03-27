https://ria.ru/20250327/chekunki-2007802087.html

Путину доложили о развитии крупнейших агломераций в Арктике

Путину доложили о развитии крупнейших агломераций в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путину доложили о развитии крупнейших агломераций в Арктике

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину на Международном арктическом форуме (МАФ-2025) о планах... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:01:00+03:00

2025-03-27T21:01:00+03:00

2025-03-27T21:01:00+03:00

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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину на Международном арктическом форуме (МАФ-2025) о планах развития крупнейших агломераций арктической зоны РФ, сообщили в правительстве РФ. "Министр рассказал о планах развития крупнейших агломераций - Кемско-Беломорской в Республике Карелия, Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе, Воркуты в Республике Коми, Тикси-Найба в Республике Саха (Якутия), Певек - Билибино в Чукотском автономном округе", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. В числе крупнейших проектов, предусмотренных мастер-планами, уточнили в ведомстве, благоустройство общественных пространств, строительство социальной инфраструктуры и жилья, развитие Беломорского транспортно-логистического узла с выходом на Севморпуть и коридор "Север-Юг", строительство глубоководного порта в районе Найбы, модернизация аэропортов Нарьян-Мар, Певек, аэродрома Воркута, освоение одного из крупнейших в мире месторождений меди – Баимской рудной зоны, золоторудных месторождений Кекура и Клен, создание газохимических комплексов в Ненецком автономном округе и Республике Коми, обеспечение высокоскоростного доступа к интернету. Глава Минвостокразвития напомнил, что для 16 опорных населенных пунктов в Арктике, в которых проживает 1,6 миллиона человек – почти 70% всех жителей Арктики – разработаны мастер-планы, определяющие стратегию комплексного развития территорий, ключевых отраслей и приоритетных проектов. Как отметил министр, развитие среды для жизни в арктических городах и поселках – основа экономического развития Арктики. По его словам, у России самая большая сеть арктических городов в мире, где проживает более половины мирового арктического населения. "Для повышения качества жизни людей реализуется ряд социально значимых программ: льготная ипотека, "Гектар в Арктике", единая президентская субсидия, реновация ЗАТО, северный завоз, поддержка традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, обеспечение отдыха детей из арктических регионов на курортах Юга и Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова Чекункова. Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере - жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html

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экономика, арктика, россия, нарьян-мар, алексей чекунков, владимир путин