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Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами - РИА Новости, 27.03.2025
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11:24 27.03.2025 (обновлено: 11:44 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/butsaev-2007637564.html
Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами
Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами - РИА Новости, 27.03.2025
Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами
Денис Буцаев в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили РИА Новости, 27.03.2025
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2025-03-27T11:44:00+03:00
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
политика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Денис Буцаев в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.Буцаев, ранее занимавший должность генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО), распоряжением премьера РФ Михаила Мишустина назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии."Буцаев продолжит работу в сфере обращения с ТКО", - говорится в сообщении пресс-службы.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Политика
Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами

Буцаев на посту замглавы Минприроды будет курировать отрасль обращения с ТКО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Буцаев
Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Денис Буцаев в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
Буцаев, ранее занимавший должность генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО), распоряжением премьера РФ Михаила Мишустина назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии.
"Буцаев продолжит работу в сфере обращения с ТКО", - говорится в сообщении пресс-службы.
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