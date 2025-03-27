https://ria.ru/20250327/butsaev-2007637564.html

Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами

Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами - РИА Новости, 27.03.2025

Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами

Денис Буцаев в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:24:00+03:00

2025-03-27T11:24:00+03:00

2025-03-27T11:44:00+03:00

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

политика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Денис Буцаев в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.Буцаев, ранее занимавший должность генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО), распоряжением премьера РФ Михаила Мишустина назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии."Буцаев продолжит работу в сфере обращения с ТКО", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://realty.ria.ru/20250306/otkhody-2003157882.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика