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Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами
Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами - РИА Новости, 27.03.2025
Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами
Денис Буцаев в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:24:00+03:00
2025-03-27T11:24:00+03:00
2025-03-27T11:44:00+03:00
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
политика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Денис Буцаев в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.Буцаев, ранее занимавший должность генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО), распоряжением премьера РФ Михаила Мишустина назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии."Буцаев продолжит работу в сфере обращения с ТКО", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://realty.ria.ru/20250306/otkhody-2003157882.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Политика
Буцаев будет курировать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами
Буцаев на посту замглавы Минприроды будет курировать отрасль обращения с ТКО