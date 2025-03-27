Рейтинг@Mail.ru
Британия сократила число своих военных в Эстонии - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/britanija-2007600066.html
Британия сократила число своих военных в Эстонии
Британия сократила число своих военных в Эстонии - РИА Новости, 27.03.2025
Британия сократила число своих военных в Эстонии
Великобритания с 2022 года сократила число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии, с 1650 до одной тысячи и располагает там менее чем 10 танками, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T05:54:00+03:00
2025-03-27T05:54:00+03:00
в мире
эстония
россия
москва
бен уоллес
рихо террас
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Великобритания с 2022 года сократила число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии, с 1650 до одной тысячи и располагает там менее чем 10 танками, сообщает газета Times со ссылкой на источники. При этом, как отмечается, в июне 2022 года на тот момент министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в Эстонию будет направлена дополнительно одна тысяча британских военных для создания сил численностью около 2650 человек на уровне бригады. "Источники в министерстве обороны заявили, что у Соединенного Королевства около тысячи британских военнослужащих в Эстонии - сокращение на 650 военнослужащих с апреля 2022 года, когда в Эстонии было 1650 военных. Один местный источник также подтвердил, что в стране находится менее 10 британских танков Challenger в дополнение к другой бронетехнике", - сообщает газета. Кроме того, бывший эстонский министр обороны, а ныне депутат Европарламента Рихо Террас сообщил Times Radio, что Британия, по-видимому, не в состоянии собрать силы численностью до бригады, обычно около 3-5 тысяч военнослужащих, для участия в учениях Hedgehog в странах Балтии, запланированных на май. По его словам, у британской армии проблемы с финансированием. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250127/nato-1995659431.html
https://ria.ru/20250326/estonija-2007550319.html
эстония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:0:2138:1603_1920x0_80_0_0_b9c60e6ac27af99e70950f1ce7c6094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, москва, бен уоллес, рихо террас, нато, европарламент
В мире, Эстония, Россия, Москва, Бен Уоллес, Рихо Террас, НАТО, Европарламент
Британия сократила число своих военных в Эстонии

Times: Британия с 2022 года сократила число своих военных в Эстонии до тысячи

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Великобритания с 2022 года сократила число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии, с 1650 до одной тысячи и располагает там менее чем 10 танками, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
При этом, как отмечается, в июне 2022 года на тот момент министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в Эстонию будет направлена дополнительно одна тысяча британских военных для создания сил численностью около 2650 человек на уровне бригады.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы, пишет FT
27 января, 11:02
"Источники в министерстве обороны заявили, что у Соединенного Королевства около тысячи британских военнослужащих в Эстонии - сокращение на 650 военнослужащих с апреля 2022 года, когда в Эстонии было 1650 военных. Один местный источник также подтвердил, что в стране находится менее 10 британских танков Challenger в дополнение к другой бронетехнике", - сообщает газета.
Кроме того, бывший эстонский министр обороны, а ныне депутат Европарламента Рихо Террас сообщил Times Radio, что Британия, по-видимому, не в состоянии собрать силы численностью до бригады, обычно около 3-5 тысяч военнослужащих, для участия в учениях Hedgehog в странах Балтии, запланированных на май. По его словам, у британской армии проблемы с финансированием.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Эстонии россиян лишат права голоса на муниципальных выборах
Вчера, 18:58
 
В миреЭстонияРоссияМоскваБен УоллесРихо ТеррасНАТОЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала