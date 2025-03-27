https://ria.ru/20250327/britanija-2007600066.html

Британия сократила число своих военных в Эстонии

Британия сократила число своих военных в Эстонии - РИА Новости, 27.03.2025

Британия сократила число своих военных в Эстонии

Великобритания с 2022 года сократила число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии, с 1650 до одной тысячи и располагает там менее чем 10 танками, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:54:00+03:00

2025-03-27T05:54:00+03:00

2025-03-27T05:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Великобритания с 2022 года сократила число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии, с 1650 до одной тысячи и располагает там менее чем 10 танками, сообщает газета Times со ссылкой на источники. При этом, как отмечается, в июне 2022 года на тот момент министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в Эстонию будет направлена дополнительно одна тысяча британских военных для создания сил численностью около 2650 человек на уровне бригады. "Источники в министерстве обороны заявили, что у Соединенного Королевства около тысячи британских военнослужащих в Эстонии - сокращение на 650 военнослужащих с апреля 2022 года, когда в Эстонии было 1650 военных. Один местный источник также подтвердил, что в стране находится менее 10 британских танков Challenger в дополнение к другой бронетехнике", - сообщает газета. Кроме того, бывший эстонский министр обороны, а ныне депутат Европарламента Рихо Террас сообщил Times Radio, что Британия, по-видимому, не в состоянии собрать силы численностью до бригады, обычно около 3-5 тысяч военнослужащих, для участия в учениях Hedgehog в странах Балтии, запланированных на май. По его словам, у британской армии проблемы с финансированием. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250127/nato-1995659431.html

https://ria.ru/20250326/estonija-2007550319.html

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Дарья Буймова

в мире, эстония, россия, москва, бен уоллес, рихо террас, нато, европарламент