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Забытый брат Андрея Миронова: почему он скрывал родство

Забытый брат Андрея Миронова: почему он скрывал родство - РИА Новости, 27.03.2025

Забытый брат Андрея Миронова: почему он скрывал родство

Андрей Миронов – звезда советского кино, любимец миллионов. Но мало кто знает, что у него был старший брат, который также посвятил свою жизнь искусству. Почему... РИА Новости, 27.03.2025

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Андрей Миронов – звезда советского кино, любимец миллионов. Но мало кто знает, что у него был старший брат, который также посвятил свою жизнь искусству. Почему Кирилл Ласкари скрывал родство со знаменитым актером? Как сложились отношения братьев, которых судьба развела в детстве, но вновь свела на сцене? История о том, как советская реальность повлияла на жизнь двух талантливых людей, и как короткий роман едва не разрушил их братские узы.Первый брак и разводРоссийский театр знает множество блестящих династий, но история семьи Менакеров особенна. Александр Менакер (1913-1982) — известный советский артист, чья жизнь была наполнена страстью к искусству и сложными личными отношениями.Первый брак с балериной Ириной Ласкари (1909-1971) стал точкой отсчета удивительной истории о двух братьях. 17 июля 1936 года в семье Менакера и Ласкари родился первенец — Кирилл. Казалось бы, все складывается благополучно: талантливый отец, прекрасная мать-балерина. Брак должен был стать идеальным союзом двух талантливых людей. Но реальность внесла свои коррективы. Когда Кириллу исполнилось всего три года, родители приняли решение о разводе. Расставание не помешало Александру присутствовать в жизни своего первого сына. Он продолжал оказывать материальную помощь и навещал Кирилла не реже чем 2-3 раза в год.Новая семья, новый ребенокАлександр Менакер встретил Марию Миронову (1911-1997) в 1939 году, в Московском театре миниатюр, где он выступал с концертом. На тот момент оба состояли в браке: Мария Владимировна была замужем за Михаилом Слуцким, а Александр Семенович — за Ириной Ласкари. К тому же они жили в разных городах — он в Ленинграде, она в Москве.Менакер быстро понял, что Миронова — особенная женщин, и начал активно ухаживать за ней. Их отношения развивались непросто. Когда Мария уехала на гастроли в Ростов, он писал ей телеграммы каждый день, но она отвечала с иронией. Однажды она в шутку попросила привезти сыр и чай — он приехал с подарками, но она намеренно заставила его ждать.В другой раз, оказавшись в одной гостинице во время гастролей, Мария продолжала избегать встреч, не выходя из номера. Разочарованный, Менакер решил расставить точки над "i", но вместо равнодушия услышал смех. Этот эпизод стал переломным: Миронова дала понять, что её чувства к нему взаимны.Несмотря на все испытания, их союз оказался прочным, пара прожила вместе более 40 лет. В 1941 году в этом браке родился второй сын — Андрей Миронов, который впоследствии станет одним из самых популярных актеров советского кино.Братья по крови и духуПервая встреча Кирилла и Андрея произошла в 1946 году. Александр и Мария взяли 9-летнего Кирилла и 5-летнего Андрея в совместный отпуск. Несмотря на разницу в возрасте, мальчики быстро нашли общий язык.Летом 1950-го года отец организовал своим сыновьям путевки в пионерский лагерь. Кирилл, как старший брат, опекал младшего. Он буквально следил, чтобы никто не обижал Андрея. Братья не теряли друг друга из вида на протяжении всей жизни: постоянная переписка, телефонные разговоры, встречи при первой возможности.Цена фамилии: советская реальностьОба сына изначально носили фамилию Менакер. Когда Кирилл готовился получить свой первый паспорт, отец посоветовал ему взять фамилию матери. В 50-е годы выбор фамилии был не просто личным делом, а вопросом выживания. Отношения СССР с Израилем складывались непросто, и еврейские фамилии в Советском Союзе вызывали негативное отношение. Молодым людям с такими фамилиями было трудно поступить в вузы или строить карьеру.Александр сам посоветовал сыновьям взять фамилии матерей. Так Кирилл стал Ласкари. По этой же причине спустя четыре года Андрей тоже предпочел взять фамилию матери, став Мироновым. Этот выбор был не прихотью, а вынужденной стратегией выживания.Личная жизньКирилл Александрович был женат дважды, его личная жизнь оказалась полна непростых поворотов. Помимо официальных браков, в его биографии нашлось место и короткому роману, который едва не разрушил отношения с братом. Этот роман случился с Татьяной Егоровой, подругой Миронова. Она решила таким образом отомстить за отказ Андрея жениться на ней — ситуация, которая оставила горький осадок у обоих братьев.Первой супругой Кирилла стала Нина Ургант, известная артистка. Он был младше ее на семь лет, и их браку суждено было продлиться ровно столько же. Ласкари мечтал о наследнике, но Нина Николаевна не хотела жертвовать карьерой ради материнства и делала аборты. В семье воспитывался ее сын от первого брака, с которым Кирилл Александрович поддерживал теплые отношения, однако это не спасло союз от распада.Судьба все же подарила Кириллу сына, но уже в отношениях с другой женщиной — актрисой и педагогом Ириной Магуто. В 1977 году она родила ему мальчика, которого назвали в честь отца. Сегодня Ласкари-младший успешно строит карьеру: он руководит двумя департаментами на телеканале "Пятница!", а также занимается литературным творчеством, работая как прозаик, поэт и сценарист.Звезды в разных мирахКирилл поступил в престижное хореографическое училище имени Вагановой в Ленинграде — то самое, где когда-то училась его мать. Андрей стал студентом Театрального института имени Щукина в Москве.С годами каждый из них нашел свое место в искусстве. Кирилл стал солистом Малого театра оперы и балета в Ленинграде. Он посвятил балету многие годы — танцевал около 20 лет, а после завершения карьеры стал хореографом. Ласкари ставил спектакли сразу в нескольких театрах — музыкальной комедии, миниатюр Аркадия Райкина, оперы и балета. Работал постановщиком в кино, в том числе в фильмах с участием Андрея. Помимо театральной карьеры, Ласкари пробовал себя в качестве писателя, выпустил несколько книг, в том числе повесть "Двадцать третий пируэт", по которой в 1986 году на Ленфильме поставили фильм под названием "Миф".Когда Андрей приезжал на гастроли в Ленинград, он всегда останавливался у Кирилла. А во время московских гастролей ленинградского театра Кирилл гостил у брата. Удивительно, но при всей близости они почти не афишировали родство. Ласкари категорически не хотел "пиариться" на славе младшего брата. Поклонники долгие годы не знали, что популярный актер и солист балета — братья.Если говорить о масштабах славы, то Андрей, безусловно, был более узнаваем в массовой культуре. Однако в мире балета Кирилл Ласкари считался настоящей звездой и пользовался огромным уважением среди коллег. Каждый из них добился успеха в своей сфере, оставаясь друг для друга важной опорой в жизни.Последний актВнезапная смерть 46-летнего Андрея Миронова 16 августа 1987 года стала для 51-летнего Кирилла настоящим потрясением. Брат знал о некоторых проблемах со здоровьем Андрея, но не ожидал такого исхода.После завершения сценической карьеры Кирилл Ласкари основал первый в СССР балет на льду. В 2009 году не стало и Кирилла, в возрасте 73-х лет. Заслуженный деятель искусств России был похоронен в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.

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