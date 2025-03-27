https://ria.ru/20250327/bolsonar-2007608418.html

Президент Бразилии прокомментировал решение суда в отношении Болсонару

Президент Бразилии прокомментировал решение суда в отношении Болсонару - РИА Новости, 27.03.2025

Президент Бразилии прокомментировал решение суда в отношении Болсонару

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару пытался устроить переворот в стране и способствовать ликвидации своего соперника, нынешнего главы государства Луиса... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:17:00+03:00

2025-03-27T08:17:00+03:00

2025-03-27T08:17:00+03:00

в мире

бразилия

япония

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153054/76/1530547656_0:223:4000:2473_1920x0_80_0_0_f92c15f47c445e4c14c70b15295aee1d.jpg

МЕХИКО, 27 мар - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару пытался устроить переворот в стране и способствовать ликвидации своего соперника, нынешнего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявил журналистам сам Лула да Силва. "Очевидно, что президент (Болсонару - ред.) пытался устроить переворот в стране, очевидно, что он пытался способствовать моему убийству", - заявил Лула в ходе брифинга в Японии, где он находится с визитом, его слова приводит на своем сайте портал G1.Судьи первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали в среду за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Среди других ответчиков по этому делу помимо экс-президента - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота. Cам Болсонару заявил, что намерение завершить судебный процесс над ним и его соратниками в 2025 году указывает на стремление воспрепятствовать его участию в выборах 2026 года. Политик утверждает, что процесс имеет заранее определенные даты, а его цель - "что-то вроде процессуального театра, замаскированного под правосудие". По его словам, это "не уголовный процесс, а силовой проект, направленный на вмешательство в политическую и электоральную динамику страны". Лула да Силва, комментируя решение суда привлечь Болсонару в качестве обвиняемого, отметил, что судят не самого политика, а произошедшую попытку государственного переворота, и назвал самонадеянными возможные прогнозы относительно судебного решения. "Вместо того чтобы плакать, посмотрите реальности в лицо и осознайте, что вы совершили нападение на суверенитет этой страны", - сказал Лула.

https://ria.ru/20241121/braziliya-1985099770.html

https://ria.ru/20250317/braziliya-2005395644.html

https://ria.ru/20250207/braziliya-1997863767.html

бразилия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бразилия, япония, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва