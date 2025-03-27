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Бойцы отряда "Т" проехали часть пути во время операции "Поток" на самокатах - РИА Новости, 27.03.2025
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06:13 27.03.2025 (обновлено: 08:24 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/bojtsy-2007600961.html
Бойцы отряда "Т" проехали часть пути во время операции "Поток" на самокатах
Бойцы отряда "Т" проехали часть пути во время операции "Поток" на самокатах - РИА Новости, 27.03.2025
Бойцы отряда "Т" проехали часть пути во время операции "Поток" на самокатах
Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:13:00+03:00
2025-03-27T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
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КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн", показав кадры с самокатами. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Спасибо нашему командованию, дали они нам самокаты. На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали (на самокатах – ред.). Приходилось все объезжать, перетаскивать их, также телеги объезжать, которые были на логистике. Но самокаты значительно ускорили нам этот путь. У кого-то хватило батареи на этот путь, а у кого-то не хватило", - рассказал "Бэн". Бойцы уточнили, что на самокатах они прошли всю трубу за 12 часов. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250323/desantniki-2006807123.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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60
353
60
Боец: "Отряд "Т" преодолел часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах"
Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн".
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безопасность, курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Бойцы отряда "Т" проехали часть пути во время операции "Поток" на самокатах

Бойцы добровольческого корпуса "Север" проехали часть пути по трубе на самокатах

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КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн", показав кадры с самокатами.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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"Спасибо нашему командованию, дали они нам самокаты. На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали (на самокатах – ред.). Приходилось все объезжать, перетаскивать их, также телеги объезжать, которые были на логистике. Но самокаты значительно ускорили нам этот путь. У кого-то хватило батареи на этот путь, а у кого-то не хватило", - рассказал "Бэн".
Бойцы уточнили, что на самокатах они прошли всю трубу за 12 часов.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияСуджаДмитрий МедведевВладимир ПутинВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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