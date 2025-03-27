Бойцы отряда "Т" проехали часть пути во время операции "Поток" на самокатах
Бойцы добровольческого корпуса "Север" проехали часть пути по трубе на самокатах
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КУРСКАЯ ОБЛ., 27 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Т" Добровольческого корпуса группировки войск "Север" преодолели часть пути по трубе во время операции "Поток" на электросамокатах, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Бэн", показав кадры с самокатами.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"Спасибо нашему командованию, дали они нам самокаты. На самокатах мы значительно ускорили процесс прохождения трубы. Большую часть мы проехали (на самокатах – ред.). Приходилось все объезжать, перетаскивать их, также телеги объезжать, которые были на логистике. Но самокаты значительно ускорили нам этот путь. У кого-то хватило батареи на этот путь, а у кого-то не хватило", - рассказал "Бэн".
Бойцы уточнили, что на самокатах они прошли всю трубу за 12 часов.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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