https://ria.ru/20250327/bespilotniki-2007815086.html
Над Белгородской и Воронежской областями сбили еще девять беспилотников
Над Белгородской и Воронежской областями сбили еще девять беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025
Над Белгородской и Воронежской областями сбили еще девять беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили девять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:53:00+03:00
2025-03-27T22:53:00+03:00
2025-03-27T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили девять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать седьмого марта т.г. в период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Воронежской областями сбили еще девять беспилотников
Минобороны: силы ПВО сбили 9 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями