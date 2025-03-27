https://ria.ru/20250327/bespilotniki-2007815086.html

Над Белгородской и Воронежской областями сбили еще девять беспилотников

Над Белгородской и Воронежской областями сбили еще девять беспилотников - РИА Новости, 27.03.2025

Над Белгородской и Воронежской областями сбили еще девять беспилотников

Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили девять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:53:00+03:00

2025-03-27T22:53:00+03:00

2025-03-27T23:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили девять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать седьмого марта т.г. в период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)