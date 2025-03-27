https://ria.ru/20250327/bespilotnik-2007604147.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.03.2025
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:28:00+03:00
2025-03-27T07:28:00+03:00
2025-03-27T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Брянской областью