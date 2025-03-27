https://ria.ru/20250327/bespilotnik-2007604147.html

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.03.2025

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:28:00+03:00

2025-03-27T07:28:00+03:00

2025-03-27T07:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность