https://ria.ru/20250327/bentley-2007773592.html
В Bentley прокомментировали новые американские пошлины
В Bentley прокомментировали новые американские пошлины - РИА Новости, 27.03.2025
В Bentley прокомментировали новые американские пошлины
Британский производитель автомобилей класса "люкс" Bentley внимательно следит за ситуацией вокруг решения США ввести пошлины на импорт машин и оценивает ответ,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:45:00+03:00
2025-03-27T18:45:00+03:00
2025-03-27T18:45:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Британский производитель автомобилей класса "люкс" Bentley внимательно следит за ситуацией вокруг решения США ввести пошлины на импорт машин и оценивает ответ, дальнейшие объявления будут сделаны 2 апреля, заявил РИА Новости глава отдела корпоративных коммуникаций компании Мэттью Рид. "После предложенных изменений в пошлинах на импорт машин в Соединенные Штаты Америки мы внимательно следим за ситуацией, оцениваем наш ответ и сделаем дальнейшие объявления 2 апреля. Будучи крупным британским экспортером, мы продолжаем выступать за открытые рынки и стабильные торговые отношения. Это необходимо для конкурентоспособной экономики и особенно для автомобильной промышленности", - заявил Рид. Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
https://ria.ru/20250327/volkswagen-2007767050.html
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сша, bentley motors, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Bentley Motors, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Bentley прокомментировали новые американские пошлины
Мэттью Рид: Bentley следит за ситуацией с пошлинами США на импорт машин
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Британский производитель автомобилей класса "люкс" Bentley внимательно следит за ситуацией вокруг решения США ввести пошлины на импорт машин и оценивает ответ, дальнейшие объявления будут сделаны 2 апреля, заявил РИА Новости глава отдела корпоративных коммуникаций компании Мэттью Рид.
"После предложенных изменений в пошлинах на импорт машин в Соединенные Штаты Америки мы внимательно следим за ситуацией, оцениваем наш ответ и сделаем дальнейшие объявления 2 апреля. Будучи крупным британским экспортером, мы продолжаем выступать за открытые рынки и стабильные торговые отношения. Это необходимо для конкурентоспособной экономики и особенно для автомобильной промышленности", - заявил Рид.
Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.