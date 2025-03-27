https://ria.ru/20250327/bentley-2007773592.html

В Bentley прокомментировали новые американские пошлины

В Bentley прокомментировали новые американские пошлины - РИА Новости, 27.03.2025

В Bentley прокомментировали новые американские пошлины

Британский производитель автомобилей класса "люкс" Bentley внимательно следит за ситуацией вокруг решения США ввести пошлины на импорт машин и оценивает ответ,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:45:00+03:00

2025-03-27T18:45:00+03:00

2025-03-27T18:45:00+03:00

сша

bentley motors

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Британский производитель автомобилей класса "люкс" Bentley внимательно следит за ситуацией вокруг решения США ввести пошлины на импорт машин и оценивает ответ, дальнейшие объявления будут сделаны 2 апреля, заявил РИА Новости глава отдела корпоративных коммуникаций компании Мэттью Рид. "После предложенных изменений в пошлинах на импорт машин в Соединенные Штаты Америки мы внимательно следим за ситуацией, оцениваем наш ответ и сделаем дальнейшие объявления 2 апреля. Будучи крупным британским экспортером, мы продолжаем выступать за открытые рынки и стабильные торговые отношения. Это необходимо для конкурентоспособной экономики и особенно для автомобильной промышленности", - заявил Рид. Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.

https://ria.ru/20250327/volkswagen-2007767050.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, bentley motors, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире