https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html

В Белоруссию прибыли российские танки для участия в параде Победы

В Белоруссию прибыли российские танки для участия в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025

В Белоруссию прибыли российские танки для участия в параде Победы

Российские танки Т-34 прибыли из России в Белоруссию для участия в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник министра... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:41:00+03:00

2025-03-27T11:41:00+03:00

2025-03-27T11:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

россия

т-34

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Российские танки Т-34 прибыли из России в Белоруссию для участия в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы минобороны Белоруссии Леонид Касинский в Telegram-канале. "Сегодня шьется форма одежды военных лет для тех участников парада, которые будут принимать участие непосредственно в исторической части военного парад. Готовится техника, прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать непосредственное участие в исторической части парада", - сказал он. Видеофрагмент общения Касинского с журналистами разместила пресс-служба белорусского правительства. По словам помощника министра обороны Белоруссии, зрители увидят достаточно большую историческую часть парада с участием различных образцов вооружения и военной техники. "Активно взаимодействуем с представителями малого бизнеса, они на безвозмездной основе предоставляют имеющиеся у них образцы техники, вооружения именно времен Великой Отечественной войны для того, чтобы представить широкой общественности во время парада", - сказал он.

https://ria.ru/20250321/vyplata-2006601920.html

https://ria.ru/20250225/parad-2001514475.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне