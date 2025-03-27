https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html
В Белоруссию прибыли российские танки для участия в параде Победы
В Белоруссию прибыли российские танки для участия в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025
В Белоруссию прибыли российские танки для участия в параде Победы
Российские танки Т-34 прибыли из России в Белоруссию для участия в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник министра... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:41:00+03:00
2025-03-27T11:41:00+03:00
2025-03-27T11:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
россия
т-34
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Российские танки Т-34 прибыли из России в Белоруссию для участия в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы минобороны Белоруссии Леонид Касинский в Telegram-канале. "Сегодня шьется форма одежды военных лет для тех участников парада, которые будут принимать участие непосредственно в исторической части военного парад. Готовится техника, прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать непосредственное участие в исторической части парада", - сказал он. Видеофрагмент общения Касинского с журналистами разместила пресс-служба белорусского правительства. По словам помощника министра обороны Белоруссии, зрители увидят достаточно большую историческую часть парада с участием различных образцов вооружения и военной техники. "Активно взаимодействуем с представителями малого бизнеса, они на безвозмездной основе предоставляют имеющиеся у них образцы техники, вооружения именно времен Великой Отечественной войны для того, чтобы представить широкой общественности во время парада", - сказал он.
https://ria.ru/20250321/vyplata-2006601920.html
https://ria.ru/20250225/parad-2001514475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белоруссия, россия, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Россия, Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссию прибыли российские танки для участия в параде Победы
Российские танки Т-34 прибыли в Белоруссию для участия в параде Победы