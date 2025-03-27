https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html

Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии

Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии - РИА Новости, 27.03.2025

Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии

Прогулочный батискаф, потерпевший аварию в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии, его рекламировали для погружения на глубину в РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:37:00+03:00

2025-03-27T19:37:00+03:00

2025-03-27T19:37:00+03:00

египет

финляндия

россия

в мире

крушение батискафа в хургаде

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Прогулочный батискаф, потерпевший аварию в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии, его рекламировали для погружения на глубину в 25 метров, говорится на сайте компании-оператора Sindbad Submarines. Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. "В мире есть только 14 настоящих рекреационных субмарин и две из них здесь. Новое приключение ждет вас в 25 метрах под поверхностью моря", - рекламировала компания трехчасовые подводные прогулки. Она утверждает, что ее подводные аппараты - единственные в Африке и всем арабском мире. Владелец утверждает, что подводный аппарат "Синдбад", спроектированный в Финляндии, способен выдерживать давление, соответствующее 75-метровой глубине. Батискаф рассчитан на 44 пассажира и двух членов экипажа. По данным египетских властей и российских дипломатов, спасти удалось 38 россиян, из которых 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. На борту батискафа также находились граждане Египта и Индии.

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007776675.html

https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html

египет

финляндия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, финляндия, россия, в мире, крушение батискафа в хургаде