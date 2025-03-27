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Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии - РИА Новости, 27.03.2025
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19:37 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html
Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии
Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии - РИА Новости, 27.03.2025
Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии
Прогулочный батискаф, потерпевший аварию в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии, его рекламировали для погружения на глубину в РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:37:00+03:00
2025-03-27T19:37:00+03:00
египет
финляндия
россия
в мире
крушение батискафа в хургаде
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Прогулочный батискаф, потерпевший аварию в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии, его рекламировали для погружения на глубину в 25 метров, говорится на сайте компании-оператора Sindbad Submarines. Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. "В мире есть только 14 настоящих рекреационных субмарин и две из них здесь. Новое приключение ждет вас в 25 метрах под поверхностью моря", - рекламировала компания трехчасовые подводные прогулки. Она утверждает, что ее подводные аппараты - единственные в Африке и всем арабском мире. Владелец утверждает, что подводный аппарат "Синдбад", спроектированный в Финляндии, способен выдерживать давление, соответствующее 75-метровой глубине. Батискаф рассчитан на 44 пассажира и двух членов экипажа. По данным египетских властей и российских дипломатов, спасти удалось 38 россиян, из которых 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. На борту батискафа также находились граждане Египта и Индии.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007776675.html
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
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египет, финляндия, россия, в мире, крушение батискафа в хургаде
Египет, Финляндия, Россия, В мире, Крушение батискафа в Хургаде
Батискаф, потерпевший в аварию в Египте, спроектировали в Финляндии

Затонувший в Египте батискаф проектировали в Финляндии, он погружался на 25 м

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Прогулочный батискаф, потерпевший аварию в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии, его рекламировали для погружения на глубину в 25 метров, говорится на сайте компании-оператора Sindbad Submarines.
Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян.
Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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«
"В мире есть только 14 настоящих рекреационных субмарин и две из них здесь. Новое приключение ждет вас в 25 метрах под поверхностью моря", - рекламировала компания трехчасовые подводные прогулки.
Она утверждает, что ее подводные аппараты - единственные в Африке и всем арабском мире.
Владелец утверждает, что подводный аппарат "Синдбад", спроектированный в Финляндии, способен выдерживать давление, соответствующее 75-метровой глубине. Батискаф рассчитан на 44 пассажира и двух членов экипажа.
По данным египетских властей и российских дипломатов, спасти удалось 38 россиян, из которых 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. На борту батискафа также находились граждане Египта и Индии.
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ЕгипетФинляндияРоссияВ миреКрушение батискафа в Хургаде
 
 
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