https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007749022.html

Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести

Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести - РИА Новости, 27.03.2025

Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести

Число россиян, погибших при крушении батискафа около побережья Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, его заявление... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:45:00+03:00

2025-03-27T17:45:00+03:00

2025-03-27T18:56:00+03:00

египет

хургада

происшествия

крушение батискафа в хургаде

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КАИР, 27 мар — РИА Новости. Число россиян, погибших при крушении батискафа около побережья Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, его заявление опубликовала администрация региона."В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне", — уточнил он.По словам Ханафи, помимо россиян, на борту судна находились пять египтян — членов экипажа и граждане Индии, Норвегии и Швеции.Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", на борту были 45 россиян, туристы компании "Библио-Глобус".До этого сообщалось о пяти погибших россиянах и одной неопознанной жертве трагедии. Как уточняли власти Татарстана, среди погибших — Равиль и Кристина Валиуллины, семейная пара врачей из региона, двое их детей находятся в больнице.Источник РИА Новости в управлении скорой помощи страны отметил, что в больницы доставили 21 пострадавшего, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена. Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.Списки пассажировВ распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от двух до 15 лет.В числе госпитализированных россиян:Всего в перечне 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.Также в распоряжении РИА Новости есть полный список из 45 россиян, находившихся на борту батискафа:Как отмечали в дипмиссии, после крушения батискафа спасены 38 россиян, 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.Возможная причина"Согласно неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Как пишет "Коммерсант", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода. Мать и дочь женщины госпитализировали, они находятся на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, жизни собеседницы телеканала с супругом ничего не угрожает.Прогулочный батискаф потерпел аварию во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Поисково-спасательная операция уже завершена.

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007755293.html

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html

египет

хургада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа Египетские власти опубликовали видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа 2025-03-27T17:45 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, хургада, происшествия, крушение батискафа в хургаде