Рейтинг@Mail.ru
Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 27.03.2025 (обновлено: 18:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007749022.html
Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести
Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести - РИА Новости, 27.03.2025
Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести
Число россиян, погибших при крушении батискафа около побережья Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, его заявление... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:45:00+03:00
2025-03-27T18:56:00+03:00
египет
хургада
происшествия
крушение батискафа в хургаде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007745651_0:173:2046:1324_1920x0_80_0_0_24fa8c910d3da7dce40c6de45373acfd.jpg
КАИР, 27 мар — РИА Новости. Число россиян, погибших при крушении батискафа около побережья Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, его заявление опубликовала администрация региона."В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне", — уточнил он.По словам Ханафи, помимо россиян, на борту судна находились пять египтян — членов экипажа и граждане Индии, Норвегии и Швеции.Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", на борту были 45 россиян, туристы компании "Библио-Глобус".До этого сообщалось о пяти погибших россиянах и одной неопознанной жертве трагедии. Как уточняли власти Татарстана, среди погибших — Равиль и Кристина Валиуллины, семейная пара врачей из региона, двое их детей находятся в больнице.Источник РИА Новости в управлении скорой помощи страны отметил, что в больницы доставили 21 пострадавшего, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена. Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.Списки пассажировВ распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от двух до 15 лет.В числе госпитализированных россиян:Всего в перечне 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.Также в распоряжении РИА Новости есть полный список из 45 россиян, находившихся на борту батискафа:Как отмечали в дипмиссии, после крушения батискафа спасены 38 россиян, 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.Возможная причина"Согласно неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Как пишет "Коммерсант", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода. Мать и дочь женщины госпитализировали, они находятся на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, жизни собеседницы телеканала с супругом ничего не угрожает.Прогулочный батискаф потерпел аварию во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Поисково-спасательная операция уже завершена.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007755293.html
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html
египет
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа
Египетские власти опубликовали видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа
2025-03-27T17:45
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007745651_1:0:2046:1534_1920x0_80_0_0_427815bb4370768970b7d7be18f8589f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, хургада, происшествия, крушение батискафа в хургаде
Египет, Хургада, Происшествия, Крушение батискафа в Хургаде
Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести

Число россиян, погибших при крушении батискафа у Хургады, достигло шести

© AP Photo / STRПоисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / STR
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 27 мар — РИА Новости. Число россиян, погибших при крушении батискафа около побережья Хургады, выросло до шести, сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, его заявление опубликовала администрация региона.
«
"В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне", — уточнил он.
© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
По словам Ханафи, помимо россиян, на борту судна находились пять египтян — членов экипажа и граждане Индии, Норвегии и Швеции.
Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", на борту были 45 россиян, туристы компании "Библио-Глобус".
До этого сообщалось о пяти погибших россиянах и одной неопознанной жертве трагедии. Как уточняли власти Татарстана, среди погибших — Равиль и Кристина Валиуллины, семейная пара врачей из региона, двое их детей находятся в больнице.
Источник РИА Новости в управлении скорой помощи страны отметил, что в больницы доставили 21 пострадавшего, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.
Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде
Вчера, 17:53

Списки пассажиров

В распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от двух до 15 лет.
В числе госпитализированных россиян:
  • Наиля и Лиана Валиуллины (Valiullina);
  • Марина Боровкова (Borovkova);
  • Виталий и Ярослав Гордеевы (Gordeev);
  • Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина Болдыревы (Boldyreva).
Всего в перечне 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.
Также в распоряжении РИА Новости есть полный список из 45 россиян, находившихся на борту батискафа:
© РИА НовостиПолный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиПолный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
© РИА Новости
2 из 2
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
© РИА Новости
1 из 2
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
© РИА Новости
2 из 2
Как отмечали в дипмиссии, после крушения батискафа спасены 38 россиян, 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.

Возможная причина

«
"Согласно неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как пишет "Коммерсант", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.
Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода. Мать и дочь женщины госпитализировали, они находятся на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, жизни собеседницы телеканала с супругом ничего не угрожает.
Прогулочный батискаф потерпел аварию во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Поисково-спасательная операция уже завершена.
Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Очевидец рассказал о состоянии пострадавших после ЧП с батискафом в Хургаде
Вчера, 16:53
 
ЕгипетХургадаПроисшествияКрушение батискафа в Хургаде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала