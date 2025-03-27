https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007727810.html

Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде

Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде

У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:29:00+03:00

2025-03-27T16:29:00+03:00

2025-03-27T20:54:00+03:00

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КАИР, 27 мар — РИА Новости. У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи."Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием", — сказал собеседник агентства.В то же время, по его словам, есть пациенты без видимых повреждений.В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.

https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хургада, в мире, египет, индия