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Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде
У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:29:00+03:00
2025-03-27T16:29:00+03:00
2025-03-27T20:54:00+03:00
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи."Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием", — сказал собеседник агентства.В то же время, по его словам, есть пациенты без видимых повреждений.В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.
https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, в мире, египет, индия
Хургада, В мире, Египет, Туризм, Индия
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде
У россиян, пострадавших при ЧП в Хургаде, ушибы и дыхательная недостаточность