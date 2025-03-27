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Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
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Туризм
 
16:29 27.03.2025 (обновлено: 20:54 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007727810.html
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде
У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:29:00+03:00
2025-03-27T20:54:00+03:00
хургада
в мире
египет
туризм
индия
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи.&quot;Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием&quot;, — сказал собеседник агентства.В то же время, по его словам, есть пациенты без видимых повреждений.В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.
https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html
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хургада, в мире, египет, индия
Хургада, В мире, Египет, Туризм, Индия
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде

У россиян, пострадавших при ЧП в Хургаде, ушибы и дыхательная недостаточность

© Getty Images / picture alliance/Mark MalakБольница в Хургаде, куда были доставлены пострадавшие при крушении туристического батискафа. 27 марта 2025 года
Больница в Хургаде, куда были доставлены пострадавшие при крушении туристического батискафа. 27 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / picture alliance/Mark Malak
Больница в Хургаде, куда были доставлены пострадавшие при крушении туристического батискафа. 27 марта 2025 года
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. У россиян, пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы, дыхательная недостаточность, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи.
«

"Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием", — сказал собеседник агентства.

В то же время, по его словам, есть пациенты без видимых повреждений.
В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.
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ТуризмХургадаВ миреЕгипетИндия
 
 
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