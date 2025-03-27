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При крушении батискафа в Хургаде погибли пять россиян - РИА Новости, 27.03.2025
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16:14 27.03.2025 (обновлено: 20:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007724714.html
При крушении батискафа в Хургаде погибли пять россиян
При крушении батискафа в Хургаде погибли пять россиян - РИА Новости, 27.03.2025
При крушении батискафа в Хургаде погибли пять россиян
В Египте шесть человек, включая пятерых россиян, погибли при крушении прогулочного батискафа около побережья курорта Хургада, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:14:00+03:00
2025-03-27T20:49:00+03:00
хургада
в мире
египет
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. В Египте шесть человек, включая пятерых россиян, погибли при крушении прогулочного батискафа около побережья курорта Хургада, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи страны.&quot;Среди погибших — пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена&quot;, — заявил собеседник агентства.Источник добавил, что в больницы поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.&quot;Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием&quot;, — уточнил он.В то же время есть пациенты без видимых повреждений.Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", на борту находились 45 россиян, туристы компании "Библио-Глобус".Генконсульство России в Хургаде подтвердило информацию о пяти погибших гражданах страны. Там уточнили, что двое из них — дети.Среди погибших — семейная пара врачей Валиуллиных из Татарстана, двое их детей находятся больнице, рассказали РИА Новости власти региона.Списки пассажировВ распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от двух до 15 лет.В числе госпитализированных россиян:Всего в перечне 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.Также в распоряжении РИА Новости есть полный список из 45 россиян, находившихся на борту батискафа:Как отмечали в дипмиссии, после крушения батискафа спасены 38 россиян, 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.Возможная причина&quot;Согласно неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и &quot;потеряло давление&quot; на глубине 20 метров, что привело к его затоплению&quot;, — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Там также добавили, что сейчас в Хургаде экстренно отменили погружения прогулочных батискафов.Как пишет "Коммерсант", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода. Мать и дочь женщины госпитализировали, они находятся на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, жизни собеседницы телеканала с супругом ничего не угрожает.Прогулочный батискаф потерпел аварию во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Поисково-спасательная операция уже завершена.
https://ria.ru/20240917/titan-1973187363.html
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хургада, в мире, египет
Хургада, В мире, Египет
При крушении батискафа в Хургаде погибли пять россиян

В Хургаде при крушении батискафа погибли пять россиян

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. В Египте шесть человек, включая пятерых россиян, погибли при крушении прогулочного батискафа около побережья курорта Хургада, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи страны.
«

"Среди погибших — пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена", — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что в больницы поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.
«

"Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием", — уточнил он.

В то же время есть пациенты без видимых повреждений.
Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", на борту находились 45 россиян, туристы компании "Библио-Глобус".
Генконсульство России в Хургаде подтвердило информацию о пяти погибших гражданах страны. Там уточнили, что двое из них — дети.
Среди погибших — семейная пара врачей Валиуллиных из Татарстана, двое их детей находятся больнице, рассказали РИА Новости власти региона.

Списки пассажиров

В распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от двух до 15 лет.
В числе госпитализированных россиян:
  • Наиля и Лиана Валиуллины (Valiullina);
  • Марина Боровкова (Borovkova);
  • Виталий и Ярослав Гордеевы (Gordeev);
  • Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина Болдыревы (Boldyreva).
Всего в перечне 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.
Также в распоряжении РИА Новости есть полный список из 45 россиян, находившихся на борту батискафа:
© Фото : РИА НовостиПолный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : РИА Новости
Полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение у египетского побережья батискафе
Как отмечали в дипмиссии, после крушения батискафа спасены 38 россиян, 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.

Возможная причина

«

"Согласно неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там также добавили, что сейчас в Хургаде экстренно отменили погружения прогулочных батискафов.
Как пишет "Коммерсант", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.
Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода. Мать и дочь женщины госпитализировали, они находятся на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, жизни собеседницы телеканала с супругом ничего не угрожает.
Прогулочный батискаф потерпел аварию во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Поисково-спасательная операция уже завершена.
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