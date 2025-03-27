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На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию - РИА Новости, 27.03.2025
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16:09 27.03.2025 (обновлено: 16:16 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007722181.html
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию - РИА Новости, 27.03.2025
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию
Поисково-спасательная операция на месте катастрофы в египетской Хургаде завершена, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах. РИА Новости, 27.03.2025
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте катастрофы в египетской Хургаде завершена, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах."Операция на месте завершена", - сказал собеседник агентства.Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены.По данным управления скорой помощи, погибли шесть человек, включая пятерых россиян.
https://ria.ru/20240917/titan-1973187363.html
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хургада, египет, в мире, россия
Хургада, Египет, В мире, Россия
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию

Поисково-спасательную операцию на месте катастрофы в Хургаде в Египте завершили

© Фото : РИА НовостиМесто крушения батискафа у берегов Египта
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : РИА Новости
Место крушения батискафа у берегов Египта
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте катастрофы в египетской Хургаде завершена, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах.
«
"Операция на месте завершена", - сказал собеседник агентства.
Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены.
По данным управления скорой помощи, погибли шесть человек, включая пятерых россиян.
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