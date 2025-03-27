https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007722181.html

На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию

На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию - РИА Новости, 27.03.2025

На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию

Поисково-спасательная операция на месте катастрофы в египетской Хургаде завершена, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:09:00+03:00

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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте катастрофы в египетской Хургаде завершена, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах."Операция на месте завершена", - сказал собеседник агентства.Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены.По данным управления скорой помощи, погибли шесть человек, включая пятерых россиян.

https://ria.ru/20240917/titan-1973187363.html

хургада

египет

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хургада, египет, в мире, россия