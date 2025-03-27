https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007722181.html
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию - РИА Новости, 27.03.2025
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию
Поисково-спасательная операция на месте катастрофы в египетской Хургаде завершена, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:09:00+03:00
2025-03-27T16:09:00+03:00
2025-03-27T16:16:00+03:00
хургада
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте катастрофы в египетской Хургаде завершена, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах."Операция на месте завершена", - сказал собеседник агентства.Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены.По данным управления скорой помощи, погибли шесть человек, включая пятерых россиян.
https://ria.ru/20240917/titan-1973187363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, египет, в мире, россия
Хургада, Египет, В мире, Россия
На месте катастрофы батискафа в Хургаде завершили поисковую операцию
Поисково-спасательную операцию на месте катастрофы в Хургаде в Египте завершили