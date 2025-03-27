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После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян - РИА Новости, 27.03.2025
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15:41 27.03.2025 (обновлено: 15:51 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007714825.html
После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян
После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян - РИА Новости, 27.03.2025
После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян
Тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:41:00+03:00
2025-03-27T15:51:00+03:00
египет
хургада
россия
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КАИР, 27 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде."Спасены 38 россиян", - сказали в генконсульстве, отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах."Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве.Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
https://ria.ru/20250327/chislo-2007706322.html
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египет, хургада, россия, в мире
Египет, Хургада, Россия, В мире
После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян

После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян, судьба остальных неизвестна

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
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КАИР, 27 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.
"Спасены 38 россиян", - сказали в генконсульстве, отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Число погибших при крушении батискафа в Египте может вырасти
Вчера, 15:15
"Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве.
Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.
Корабль в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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