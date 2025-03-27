https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007714825.html

После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян

После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян - РИА Новости, 27.03.2025

После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян

Тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:41:00+03:00

2025-03-27T15:41:00+03:00

2025-03-27T15:51:00+03:00

египет

хургада

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КАИР, 27 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья египетской Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде."Спасены 38 россиян", - сказали в генконсульстве, отметив, что 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах."Судьба оставшихся пока неизвестна", - добавили в российском генконсульстве.Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна.

https://ria.ru/20250327/chislo-2007706322.html

https://ria.ru/20250327/tayvan-2007603970.html

египет

хургада

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, хургада, россия, в мире