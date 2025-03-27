https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007692456.html
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев - РИА Новости, 27.03.2025
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев
Шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, еще пять по-прежнему находятся внутри... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:41:00+03:00
2025-03-27T14:41:00+03:00
2025-03-27T14:52:00+03:00
египет
хургада
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть человек, включая пять иностранцев, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, еще пять по-прежнему находятся внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта."Подтверждаем гибель шести человек с батискафа, который затонул. Среди них пять иностранцев и один египтянин", - сказал источник.Источник добавил, что пять человек по-прежнему находятся внутри батискафа, ведутся работы по их извлечению.Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
https://ria.ru/20250327/tayvan-2007603970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, хургада, в мире
При крушении батискафа в Египте погибли пять иностранцев
При крушении батискафа у побережья Хургады погибли пять иностранцев