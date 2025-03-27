https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007688489.html

Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте

Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 27.03.2025

Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте

Шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада, сообщила египетская газета Youm7. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:30:00+03:00

2025-03-27T14:30:00+03:00

2025-03-27T14:30:00+03:00

египет

в мире

хургада

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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада, сообщила египетская газета Youm7. Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается. "По предварительной информации, шесть человек, находившихся на борту, погибли", - говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007684025.html

египет

хургада

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, в мире, хургада