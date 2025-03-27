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Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 27.03.2025
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14:30 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007688489.html
Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте
Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 27.03.2025
Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте
Шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада, сообщила египетская газета Youm7. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:30:00+03:00
2025-03-27T14:30:00+03:00
египет
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада, сообщила египетская газета Youm7. Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается. "По предварительной информации, шесть человек, находившихся на борту, погибли", - говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007684025.html
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египет, в мире, хургада
Египет, В мире, Хургада
Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте

Youm7: при крушении батискафа у побережья Хурганды в Египте погибли 6 человек

© Pixabay / MatziВид на Хургаду
Вид на Хургаду - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Pixabay / Matzi
Вид на Хургаду. Архивное фото
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада, сообщила египетская газета Youm7.
Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.
«
"По предварительной информации, шесть человек, находившихся на борту, погибли", - говорится в сообщении газеты.
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие
Вчера, 14:17
 
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