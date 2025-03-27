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Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте
Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 27.03.2025
Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте
Шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада, сообщила египетская газета Youm7. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:30:00+03:00
2025-03-27T14:30:00+03:00
2025-03-27T14:30:00+03:00
египет
в мире
хургада
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа у побережья египетского курорта Хургада, сообщила египетская газета Youm7. Ранее генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. По информации генконсульства, погибли четыре человека. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев пояснил РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается. "По предварительной информации, шесть человек, находившихся на борту, погибли", - говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007684025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, в мире, хургада
Шесть человек погибли при крушении батискафа в Египте
Youm7: при крушении батискафа у побережья Хурганды в Египте погибли 6 человек