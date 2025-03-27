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Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро"
Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро" - РИА Новости, 27.03.2025
Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро"
Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:07:00+03:00
2025-03-27T15:07:00+03:00
2025-03-27T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура "Да, мы обжалуем", - сказал он. В четверг Мещанский суд Москвы арестовал основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Басова до 25 мая. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, вину не признают.
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007684793.html
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происшествия, москва, руслан кожура, вадим мошкович, русагро , россия
Происшествия, Москва, Руслан Кожура, Вадим Мошкович, Русагро , Россия
Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро"
Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова