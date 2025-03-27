https://ria.ru/20250327/basov-2007702191.html

Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро"

Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро" - РИА Новости, 27.03.2025

Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро"

Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:07:00+03:00

2025-03-27T15:07:00+03:00

2025-03-27T15:08:00+03:00

происшествия

москва

руслан кожура

вадим мошкович

русагро

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007563754_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_32c527a7618dd284b66f91d9c854aa03.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура "Да, мы обжалуем", - сказал он. В четверг Мещанский суд Москвы арестовал основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Басова до 25 мая. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, вину не признают.

https://ria.ru/20250327/rusagro-2007684793.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, руслан кожура, вадим мошкович, русагро , россия