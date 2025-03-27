https://ria.ru/20250327/basov-2007686965.html
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО - РИА Новости, 27.03.2025
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО
Следователь просит отправить в СИЗО бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, второго фигуранта по делу о мошенничестве основателя компании Вадима... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:25:00+03:00
2025-03-27T14:25:00+03:00
2025-03-27T14:26:00+03:00
происшествия
гренада
москва
россия
вадим мошкович
русагро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007563754_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_32c527a7618dd284b66f91d9c854aa03.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь просит отправить в СИЗО бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, второго фигуранта по делу о мошенничестве основателя компании Вадима Мошковича, так как он имеет гражданство Гренады и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где слушается ходатайство о его аресте. В среду Мошковича и Басова задержали. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). "Басов имеет гражданство Гренады. Находясь на свободе, он может скрыться за границей... Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - указал следователь в ходатайстве.
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html
гренада
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007563754_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_1b8bb6e5082b4f77d4eedc6b266530ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гренада, москва, россия, вадим мошкович, русагро
Происшествия, Гренада, Москва, Россия, Вадим Мошкович, Русагро
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" Басова в СИЗО