https://ria.ru/20250327/basov-2007686965.html

Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО

Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО - РИА Новости, 27.03.2025

Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО

Следователь просит отправить в СИЗО бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, второго фигуранта по делу о мошенничестве основателя компании Вадима... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:25:00+03:00

2025-03-27T14:25:00+03:00

2025-03-27T14:26:00+03:00

происшествия

гренада

москва

россия

вадим мошкович

русагро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007563754_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_32c527a7618dd284b66f91d9c854aa03.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь просит отправить в СИЗО бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, второго фигуранта по делу о мошенничестве основателя компании Вадима Мошковича, так как он имеет гражданство Гренады и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где слушается ходатайство о его аресте. В среду Мошковича и Басова задержали. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). "Басов имеет гражданство Гренады. Находясь на свободе, он может скрыться за границей... Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - указал следователь в ходатайстве.

https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html

гренада

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гренада, москва, россия, вадим мошкович, русагро