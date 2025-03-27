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Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО - РИА Новости, 27.03.2025
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14:25 27.03.2025 (обновлено: 14:26 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/basov-2007686965.html
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО - РИА Новости, 27.03.2025
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО
Следователь просит отправить в СИЗО бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, второго фигуранта по делу о мошенничестве основателя компании Вадима... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:25:00+03:00
2025-03-27T14:26:00+03:00
происшествия
гренада
москва
россия
вадим мошкович
русагро
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь просит отправить в СИЗО бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, второго фигуранта по делу о мошенничестве основателя компании Вадима Мошковича, так как он имеет гражданство Гренады и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где слушается ходатайство о его аресте. В среду Мошковича и Басова задержали. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). "Басов имеет гражданство Гренады. Находясь на свободе, он может скрыться за границей... Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - указал следователь в ходатайстве.
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html
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происшествия, гренада, москва, россия, вадим мошкович, русагро
Происшествия, Гренада, Москва, Россия, Вадим Мошкович, Русагро
Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" в СИЗО

Следователь попросил отправить экс-главу "Русагро" Басова в СИЗО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМаксим Басов
Максим Басов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Максим Басов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь просит отправить в СИЗО бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, второго фигуранта по делу о мошенничестве основателя компании Вадима Мошковича, так как он имеет гражданство Гренады и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где слушается ходатайство о его аресте.
В среду Мошковича и Басова задержали. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ).
"Басов имеет гражданство Гренады. Находясь на свободе, он может скрыться за границей... Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - указал следователь в ходатайстве.
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ПроисшествияГренадаМоскваРоссияВадим МошковичРусагро
 
 
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