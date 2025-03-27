https://ria.ru/20250327/banki-2007603756.html

Подключение Россельхозбанка к SWIFT может пройти ускоренно, заявила эксперт

Подключение Россельхозбанка к SWIFT может пройти ускоренно, заявила эксперт - РИА Новости, 27.03.2025

Подключение Россельхозбанка к SWIFT может пройти ускоренно, заявила эксперт

Процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:19:00+03:00

2025-03-27T07:19:00+03:00

2025-03-27T07:19:00+03:00

экономика

россия

черное море

сша

россельхозбанк

рэу имени г. в. плеханова

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140446/52/1404465285_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_f99be24f26204753f4939dd47edc27f0.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Что касается процедуры подключения, то она достаточно сложная и обычно занимает от 2 до 4 месяцев. Но здесь следует учитывать, что РСХБ - не новый клиент, а ранее был подключен к системе, поэтому, скорее всего, процедура будет проводиться в ускоренном порядке", - отмечает Давыдова. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

https://ria.ru/20250326/swift-2007580337.html

https://ria.ru/20250327/ssha-2007596173.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, черное море, сша, россельхозбанк, рэу имени г. в. плеханова, swift