Подключение Россельхозбанка к SWIFT может пройти ускоренно, заявила эксперт
Давыдова: подключение РСХБ к SWIFT может ускоренно, но процедура сложная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Россельхозбанка на улице Арбат в Москве
Здание Россельхозбанка на улице Арбат в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Что касается процедуры подключения, то она достаточно сложная и обычно занимает от 2 до 4 месяцев. Но здесь следует учитывать, что РСХБ - не новый клиент, а ранее был подключен к системе, поэтому, скорее всего, процедура будет проводиться в ускоренном порядке", - отмечает Давыдова.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.