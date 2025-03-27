https://ria.ru/20250327/bank-2007586898.html

Финансист назвал ложные признаки скорого банковского краха

Финансист назвал ложные признаки скорого банковского краха - РИА Новости, 27.03.2025

Финансист назвал ложные признаки скорого банковского краха

Признаков скорого банкротства банка немало, но их нельзя трактовать однозначно, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:15:00+03:00

2025-03-27T03:15:00+03:00

2025-03-27T10:28:00+03:00

экономика

россия

олег скапенкер

рэу имени г. в. плеханова

банки

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Признаков скорого банкротства банка немало, но их нельзя трактовать однозначно, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Скапенкер.“Активные действия по привлечению вкладчиков – повышенные ставки, широкая реклама, – могут говорить о критическом состоянии банка и попытке собрать денег напоследок, а могут – о желании провести экспансию в момент, когда конкуренты не способны предложить клиентам более выгодные условия”, — пояснил он.Повышение в структуре баланса доли долгосрочных кредитов и вложений может свидетельствовать о бесконечных перекредитованиях под активы, которые де-факто уже ничего не стоят, а может – о вложениях в долгосрочные проекты.Поэтому лучше всегда помнить о том, что в России существует система страхования вкладов, и она безукоризненно работает. Если вы заключили правильный договор с правильной кредитной организацией, опасаться за сохранность вклада на сумму не более 1,4 миллиона рублей не стоит, что бы ни случилось с банком, подытожил Скапенкер.

https://realty.ria.ru/20250325/smpro-2007006766.html

https://ria.ru/20250321/banki-2006499369.html

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экономика, россия, олег скапенкер, рэу имени г. в. плеханова, банки