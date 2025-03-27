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"АвтоВАЗ" назвал новость о просьбе не пускать Renault в Россию фейком - РИА Новости, 27.03.2025
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18:35 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/avtovaz-2007770346.html
"АвтоВАЗ" назвал новость о просьбе не пускать Renault в Россию фейком
"АвтоВАЗ" назвал новость о просьбе не пускать Renault в Россию фейком - РИА Новости, 27.03.2025
"АвтоВАЗ" назвал новость о просьбе не пускать Renault в Россию фейком
Компания "АвтоВАЗ" назвала "очередным фейком" новость о том, что ее профсоюзная организация якобы обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:35:00+03:00
2025-03-27T18:35:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
автоваз
renault s.a
telegram
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" назвала "очередным фейком" новость о том, что ее профсоюзная организация якобы обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допускать возвращения в страну Renault и других компаний, ушедших в 2022 году. Ранее в четверг ряд Telegram-каналов опубликовали такие сообщения, приведя фотографию якобы номера профсоюзной газеты со статьей "Санкции пошли на пользу", в которой информация об обращении к руководству страны выделена жирным шрифтом. &quot;Фотография, которая размещается в Telegram, датирована 28 марта - это неправильная дата. Кроме того, текст, который на этой фотографии, был заменен, и этого текста никогда ни &quot;АвтоВАЗ&quot;, ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ"). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров. В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
https://ria.ru/20250221/renault-2000819202.html
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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, автоваз, renault s.a, telegram, renault logan, renault clio, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Renault S.A, Telegram, Renault Logan, Renault Clio, Авто
"АвтоВАЗ" назвал новость о просьбе не пускать Renault в Россию фейком

"АвтоВАЗ" назвал фейковой новость о просьбе не пускать назад в Россию Renault

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗавод Renault
Завод Renault - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Завод Renault. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" назвала "очередным фейком" новость о том, что ее профсоюзная организация якобы обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допускать возвращения в страну Renault и других компаний, ушедших в 2022 году.
Ранее в четверг ряд Telegram-каналов опубликовали такие сообщения, приведя фотографию якобы номера профсоюзной газеты со статьей "Санкции пошли на пользу", в которой информация об обращении к руководству страны выделена жирным шрифтом.
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Собянин высказался насчет возвращения Renault в Россию
21 февраля, 15:09
«

"Фотография, которая размещается в Telegram, датирована 28 марта - это неправильная дата. Кроме того, текст, который на этой фотографии, был заменен, и этого текста никогда ни "АвтоВАЗ", ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании", - говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.

Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ"). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.
Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров.
В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Производство автомобилей Renault Arkana - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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20 февраля, 17:22
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДенис МантуровАвтоВАЗRenault S.ATelegramRenault LoganRenault ClioАвто
 
 
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