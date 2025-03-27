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ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго" - РИА Новости, 27.03.2025
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14:11 27.03.2025 (обновлено: 14:22 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ataka-2007682022.html
ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго"
ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго" - РИА Новости, 27.03.2025
ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго"
ВСУ атакой БПЛА и артобстрелом атаковали в Брянской области 26 и 27 марта объект "Брянскэнерго", выведена из строя трансформаторная подстанция, сообщили в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:11:00+03:00
2025-03-27T14:22:00+03:00
вооруженные силы украины
брянскэнерго
россия
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ атакой БПЛА и артобстрелом атаковали в Брянской области 26 и 27 марта объект "Брянскэнерго", выведена из строя трансформаторная подстанция, сообщили в Минобороны РФ."26 марта около 17.00 мск в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 киловольт. Потребители в Климовском районе лишились электроснабжения. Кроме того, утром 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250326/kreml-2007412305.html
россия
брянская область
климовский район
украина
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вооруженные силы украины, брянскэнерго, россия, происшествия, брянская область, климовский район, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Вооруженные силы Украины, Брянскэнерго, Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго"

Минобороны: ВСУ 26 и 27 марта атаковали объект "Брянскэнерго" в Брянской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ атакой БПЛА и артобстрелом атаковали в Брянской области 26 и 27 марта объект "Брянскэнерго", выведена из строя трансформаторная подстанция, сообщили в Минобороны РФ.
«
"26 марта около 17.00 мск в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 киловольт. Потребители в Климовском районе лишились электроснабжения. Кроме того, утром 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянскэнергоРоссияПроисшествияБрянская областьКлимовский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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