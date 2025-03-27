https://ria.ru/20250327/ataka-2007682022.html

ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго"

ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго" - РИА Новости, 27.03.2025

ВСУ дважды атаковали объект "Брянскэнерго"

ВСУ атакой БПЛА и артобстрелом атаковали в Брянской области 26 и 27 марта объект "Брянскэнерго", выведена из строя трансформаторная подстанция, сообщили в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:11:00+03:00

2025-03-27T14:11:00+03:00

2025-03-27T14:22:00+03:00

вооруженные силы украины

брянскэнерго

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ атакой БПЛА и артобстрелом атаковали в Брянской области 26 и 27 марта объект "Брянскэнерго", выведена из строя трансформаторная подстанция, сообщили в Минобороны РФ."26 марта около 17.00 мск в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 киловольт. Потребители в Климовском районе лишились электроснабжения. Кроме того, утром 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250326/kreml-2007412305.html

россия

брянская область

климовский район

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, брянскэнерго, россия, происшествия, брянская область, климовский район, министерство обороны рф (минобороны рф), украина