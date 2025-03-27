https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны России и арктического транспортного коридора и заявил о масштабных задачах в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:37:00+03:00

2025-03-27T17:37:00+03:00

2025-03-27T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны России и арктического транспортного коридора и заявил о масштабных задачах в регионе. Основные заявления:"Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты"."Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно".Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

https://ria.ru/20250327/arktika-2007731872.html

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Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Путин в рамках рабочей поездки в Мурманск собрал совещание по вопросу развития Арктической зоны. Президент отметил, что город подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. 2025-03-27T17:37 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

мурманск, арктика, север, владимир путин, политика, общество, россия