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Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
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17:37 27.03.2025 (обновлено: 18:09 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны России и арктического транспортного коридора и заявил о масштабных задачах в... РИА Новости, 27.03.2025
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мурманск
арктика
север
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны России и арктического транспортного коридора и заявил о масштабных задачах в регионе. Основные заявления:&quot;Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты&quot;.&quot;Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно&quot;.Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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353
60
353
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Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны
Путин в рамках рабочей поездки в Мурманск собрал совещание по вопросу развития Арктической зоны. Президент отметил, что город подает всем арктическим регионам пример поступательного развития.
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мурманск, арктика, север, владимир путин, политика, общество, россия
Мурманск, Арктика, Север, Владимир Путин, Политика, Общество, Россия

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны России и арктического транспортного коридора и заявил о масштабных задачах в регионе. Основные заявления:
  • Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом;
  • нужно выйти на конкретные решения по развитию региона, перед Россией стоят масштабные и системные задачи;
«

"Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
Президент России
  • реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей страны, нельзя откладывать;
  • необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах, нужно делать все, чтобы там было комфортно;
  • решения по развитию морских путей еще не приняты;
«

"Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
Президент России
  • глава государства назвал Северный флот самым мощным;
  • Путин поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе спецоперации;
  • начальник Генштаба доложил президенту о том, как воюют моряки Северного флота в ходе СВО.
Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
Арктика - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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МурманскАрктикаСеверВладимир ПутинПолитикаОбществоРоссия
 
 
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