https://ria.ru/20250327/arktika-2007723593.html
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция - РИА Новости, 27.03.2025
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция
Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:34:00+03:00
2025-03-27T17:34:00+03:00
2025-03-27T23:20:00+03:00
россия
арктика
владимир путин
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Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс.
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арктика
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общение с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс
Общение с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс
2025-03-27T17:34
true
PT18M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, владимир путин, видео
Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция
Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс.
2025-03-27T17:34
true
PT18M33S
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс.