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Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция - РИА Новости, 27.03.2025
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17:34 27.03.2025 (обновлено: 23:20 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/arktika-2007723593.html
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция - РИА Новости, 27.03.2025
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция
Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
арктика
владимир путин
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Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общение с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс
Общение с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс
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россия, арктика, владимир путин, видео
Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция
Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс.
2025-03-27T17:34
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Путин на форуме "Арктика – территория диалога". Трансляция

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Президент России Владимир Путин общается с участниками детской научной просветительской экспедиции Росатома на Северный полюс.
 
РоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
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