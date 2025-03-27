Рейтинг@Mail.ru
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 27.03.2025 (обновлено: 17:18 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/arest-2007740279.html
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест - РИА Новости, 27.03.2025
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:15:00+03:00
2025-03-27T17:18:00+03:00
роснано
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825033275_0:202:3078:1933_1920x0_80_0_0_7ce8b43067c4c2ed34b1b81f454166ab.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест", - заявил следователь в суде.В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
https://ria.ru/20250327/basov-2007702191.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825033275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8db1ecf5016b891a1cc7b8a2b91ae0bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роснано, происшествия, москва, россия
Роснано, Происшествия, Москва, Россия
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест

Суд наложил арест на имущество задержанных топ-менеджеров "Роснано"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест", - заявил следователь в суде.
В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
Максим Басов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Защита обжалует арест экс-гендиректора "Русагро"
Вчера, 15:07
 
РоснаноПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала