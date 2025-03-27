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На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест - РИА Новости, 27.03.2025
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:15:00+03:00
2025-03-27T17:15:00+03:00
2025-03-27T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест", - заявил следователь в суде.В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
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роснано, происшествия, москва, россия
Роснано, Происшествия, Москва, Россия
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
Суд наложил арест на имущество задержанных топ-менеджеров "Роснано"