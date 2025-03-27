https://ria.ru/20250327/arest-2007740279.html

На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест

На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест - РИА Новости, 27.03.2025

На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест

Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:15:00+03:00

2025-03-27T17:15:00+03:00

2025-03-27T17:18:00+03:00

роснано

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825033275_0:202:3078:1933_1920x0_80_0_0_7ce8b43067c4c2ed34b1b81f454166ab.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест", - заявил следователь в суде.В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.

https://ria.ru/20250327/basov-2007702191.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роснано, происшествия, москва, россия