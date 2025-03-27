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Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области - РИА Новости, 27.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:50 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/anokhin-2007642699.html
Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области
Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области - РИА Новости, 27.03.2025
Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области
Два молодежных центра – в Вязьме и Гагарине – планируют создать в Смоленской области, открытие может состояться в 2026 году, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:50:00+03:00
2025-03-27T11:50:00+03:00
смоленская область
вязьма
смоленск
василий анохин
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Два молодежных центра – в Вязьме и Гагарине – планируют создать в Смоленской области, открытие может состояться в 2026 году, сообщил губернатор Василий Анохин. Итоги работы с молодыми жителями области и планы глава региона обсудил с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорием Гуровым. Губернатор напомнил, что в 2023 году Смоленская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". Области оказали поддержку при создании Молодежного центра "Пушкинский" в Смоленске и полном обновлении Ярцевского молодежного центра. "Они стали точками притяжения для творческих и инициативных ребят. Рассматриваем возможность открытия двух аналогичных учреждений в 2026 году. Эти площадки должны стать местом, где молодые люди смогут реализовать свои творческие идеи, а также проводить мероприятия различного формата", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Также на встрече глава региона договорился с Гуровым, что Росмолодежь поддержит проведение молодежного слета городов-героев и волонтерского съезда "Послы Победы. Смоленск" в 2025 году. "Наши молодые люди смогут помочь в организации памятных мероприятий в честь 80-летия Великой Победы и стать их участниками. Эти проекты еще больше сплотят ребят из разных регионов страны, укрепят дружбу между подрастающими поколениями России и Беларуси", – заявил Анохин.
https://ria.ru/20250326/vzaimodeystvie-2007368019.html
https://ria.ru/20250325/rekonstruktsiya-2007244678.html
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вязьма, смоленск, василий анохин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Смоленская область, Вязьма, Смоленск, Василий Анохин, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области

Анохин: два молодежных центра в Смоленской области могут открыться в 2026 году

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Два молодежных центра – в Вязьме и Гагарине – планируют создать в Смоленской области, открытие может состояться в 2026 году, сообщил губернатор Василий Анохин.
Итоги работы с молодыми жителями области и планы глава региона обсудил с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорием Гуровым.
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Губернатор напомнил, что в 2023 году Смоленская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". Области оказали поддержку при создании Молодежного центра "Пушкинский" в Смоленске и полном обновлении Ярцевского молодежного центра.
"Они стали точками притяжения для творческих и инициативных ребят. Рассматриваем возможность открытия двух аналогичных учреждений в 2026 году. Эти площадки должны стать местом, где молодые люди смогут реализовать свои творческие идеи, а также проводить мероприятия различного формата", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Также на встрече глава региона договорился с Гуровым, что Росмолодежь поддержит проведение молодежного слета городов-героев и волонтерского съезда "Послы Победы. Смоленск" в 2025 году.
"Наши молодые люди смогут помочь в организации памятных мероприятий в честь 80-летия Великой Победы и стать их участниками. Эти проекты еще больше сплотят ребят из разных регионов страны, укрепят дружбу между подрастающими поколениями России и Беларуси", – заявил Анохин.
 
Смоленская областьВязьмаСмоленскВасилий АнохинГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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