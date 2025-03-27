https://ria.ru/20250327/anokhin-2007642699.html

Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области

Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области - РИА Новости, 27.03.2025

Анохин: два молодежных центра планируют открыть в Смоленской области

Два молодежных центра – в Вязьме и Гагарине – планируют создать в Смоленской области, открытие может состояться в 2026 году, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:50:00+03:00

2025-03-27T11:50:00+03:00

2025-03-27T11:50:00+03:00

смоленская область

вязьма

смоленск

василий анохин

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Два молодежных центра – в Вязьме и Гагарине – планируют создать в Смоленской области, открытие может состояться в 2026 году, сообщил губернатор Василий Анохин. Итоги работы с молодыми жителями области и планы глава региона обсудил с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорием Гуровым. Губернатор напомнил, что в 2023 году Смоленская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". Области оказали поддержку при создании Молодежного центра "Пушкинский" в Смоленске и полном обновлении Ярцевского молодежного центра. "Они стали точками притяжения для творческих и инициативных ребят. Рассматриваем возможность открытия двух аналогичных учреждений в 2026 году. Эти площадки должны стать местом, где молодые люди смогут реализовать свои творческие идеи, а также проводить мероприятия различного формата", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Также на встрече глава региона договорился с Гуровым, что Росмолодежь поддержит проведение молодежного слета городов-героев и волонтерского съезда "Послы Победы. Смоленск" в 2025 году. "Наши молодые люди смогут помочь в организации памятных мероприятий в честь 80-летия Великой Победы и стать их участниками. Эти проекты еще больше сплотят ребят из разных регионов страны, укрепят дружбу между подрастающими поколениями России и Беларуси", – заявил Анохин.

https://ria.ru/20250326/vzaimodeystvie-2007368019.html

https://ria.ru/20250325/rekonstruktsiya-2007244678.html

вязьма

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вязьма, смоленск, василий анохин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)