https://ria.ru/20250327/amsterdam-2007815418.html

При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек

При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек - РИА Новости, 27.03.2025

При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек

Пять человек, а не четыре, как сообщалось ранее, пострадали в результате нападения с ножом в центре Амстердама - четыре иностранца и 19-летняя жительница... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:54:00+03:00

2025-03-27T22:54:00+03:00

2025-03-27T22:54:00+03:00

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ГААГА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек, а не четыре, как сообщалось ранее, пострадали в результате нападения с ножом в центре Амстердама - четыре иностранца и 19-летняя жительница города, уточнила полиция. В четверг днем мужчина напал с ножом на прохожих около площади Дам в центре Амстердама. По последним данным, пять человек получили ранения, подозреваемый был задержан. Мотив нападения пока не установлен. Полиция Амстердама в пресс-релизе сообщила, что информация о нападении поступила около 15.30 по местному времени (17.30 мск), после чего полицейские сразу выехали на место происшествия. На улице недалеко от центральной площади Дам они обнаружили пятеро раненых. Их госпитализировали. "Среди пострадавших - 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые являются гражданами США, 26-летний мужчина, гражданин Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама", - говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов. О состоянии пострадавших не сообщается. Личность же нападавшего, которого задержали, устанавливается. "Подозреваемый также получил травму ноги и был доставлен в больницу. Мотив нападения в настоящее время неясен и расследуется", - сообщается в заявлении. Отмечается, что полиция не исключает того, что подозреваемый мог выбрать жертв случайным образом.

https://ria.ru/20250324/muzhchina-2006913757.html

https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html

https://ria.ru/20250317/nozh-2005500826.html

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