Рейтинг@Mail.ru
При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/amsterdam-2007815418.html
При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек
При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек - РИА Новости, 27.03.2025
При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек
Пять человек, а не четыре, как сообщалось ранее, пострадали в результате нападения с ножом в центре Амстердама - четыре иностранца и 19-летняя жительница... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:54:00+03:00
2025-03-27T22:54:00+03:00
в мире
амстердам
сша
польша
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007774014_0:193:3069:1919_1920x0_80_0_0_64cf86e679b4bea92a7d66e861260609.jpg
ГААГА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек, а не четыре, как сообщалось ранее, пострадали в результате нападения с ножом в центре Амстердама - четыре иностранца и 19-летняя жительница города, уточнила полиция. В четверг днем мужчина напал с ножом на прохожих около площади Дам в центре Амстердама. По последним данным, пять человек получили ранения, подозреваемый был задержан. Мотив нападения пока не установлен. Полиция Амстердама в пресс-релизе сообщила, что информация о нападении поступила около 15.30 по местному времени (17.30 мск), после чего полицейские сразу выехали на место происшествия. На улице недалеко от центральной площади Дам они обнаружили пятеро раненых. Их госпитализировали. "Среди пострадавших - 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые являются гражданами США, 26-летний мужчина, гражданин Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама", - говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов. О состоянии пострадавших не сообщается. Личность же нападавшего, которого задержали, устанавливается. "Подозреваемый также получил травму ноги и был доставлен в больницу. Мотив нападения в настоящее время неясен и расследуется", - сообщается в заявлении. Отмечается, что полиция не исключает того, что подозреваемый мог выбрать жертв случайным образом.
https://ria.ru/20250324/muzhchina-2006913757.html
https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html
https://ria.ru/20250317/nozh-2005500826.html
амстердам
сша
польша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007774014_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_0a7451ef1edbca062433625ce6317912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, амстердам, сша, польша, нидерланды
В мире, Амстердам, США, Польша, Нидерланды
При нападении мужчины на людей в Амстердаме пострадали пять человек

При нападении мужчины с ножом на людей в Амстердаме пострадали пять человек

© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек, а не четыре, как сообщалось ранее, пострадали в результате нападения с ножом в центре Амстердама - четыре иностранца и 19-летняя жительница города, уточнила полиция.
В четверг днем мужчина напал с ножом на прохожих около площади Дам в центре Амстердама. По последним данным, пять человек получили ранения, подозреваемый был задержан. Мотив нападения пока не установлен.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад
24 марта, 12:16
Полиция Амстердама в пресс-релизе сообщила, что информация о нападении поступила около 15.30 по местному времени (17.30 мск), после чего полицейские сразу выехали на место происшествия. На улице недалеко от центральной площади Дам они обнаружили пятеро раненых. Их госпитализировали.
"Среди пострадавших - 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, которые являются гражданами США, 26-летний мужчина, гражданин Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама", - говорится в релизе, опубликованном на сайте правоохранительных органов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника
18 марта, 07:23
О состоянии пострадавших не сообщается. Личность же нападавшего, которого задержали, устанавливается.
"Подозреваемый также получил травму ноги и был доставлен в больницу. Мотив нападения в настоящее время неясен и расследуется", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что полиция не исключает того, что подозреваемый мог выбрать жертв случайным образом.
Пенсионер, напавший с ножом на мужчину в электричке - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Подмосковье пенсионер напал с ножом на мужчину в электричке
17 марта, 14:42
 
В миреАмстердамСШАПольшаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала