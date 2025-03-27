https://ria.ru/20250327/allergiya-2007596399.html

Врач назвала продукты, опасные для аллергиков весной

Врач назвала продукты, опасные для аллергиков весной - РИА Новости, 27.03.2025

Врач назвала продукты, опасные для аллергиков весной

Страдающим от аллергии на пыльцу березы следует избегать употребления яблок, груш, черешни, вишни, персиков, моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:04:00+03:00

2025-03-27T04:04:00+03:00

2025-03-27T11:09:00+03:00

общество

аллергия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Страдающим от аллергии на пыльцу березы следует избегать употребления яблок, груш, черешни, вишни, персиков, моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои, сообщила РИА Новости врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы № 52 Елена Бобрикова. "Мы рекомендуем снизить вероятность развития перекрестной аллергии — исключить из рациона продукты, содержащие белки, подобные пыльцевым аллергенам. Например, при аллергии на пыльцу березы следует избегать употребления свежих косточковых фруктов, таких как яблоко, груша, черешня, вишня, персик, овощей — моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои", — рассказала аллерголог.По ее словам, людям, страдающим аллергией, необходимо чаще проводить влажную уборку, а также увлажнять воздух в помещениях — это способствует оседанию пыльцы и ее удалению. "Рекомендуется следить за уровнями пыльцы в воздухе, используя мобильные приложения, при высоких уровнях применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, например, медицинскую маску, носить очки на улице. Также следует избегать поездок на природу в период бурного цветения деревьев, а летом — луговых и сорных трав, уточнила Бобрикова.

https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html

https://ria.ru/20250316/pollinoz-1797428622.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, аллергия