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По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек - РИА Новости, 27.03.2025
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09:13 27.03.2025 (обновлено: 10:31 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек - РИА Новости, 27.03.2025
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
По делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами" задержали трех человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:13:00+03:00
2025-03-27T10:31:00+03:00
происшествия
россия
пушкинская карта
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами" задержали трех человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."В рамках расследования задержаны три человека", — сказал собеседник агентства.По его словам, фигурантам уже предъявили обвинение.Как заявили накануне в столичном главке Следственного комитета, речь идет о хищении денег, выделенных на программу "Пушкинская карта". По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план и вместе со знакомым, сотрудником киноконцертного зала "Эльдар", подал заявку на платформу "PRO.Культура.РФ" для участия в программе. Организатор и концертная площадка заключили договор на выступление одного из фигурантов на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете подростков и молодых людей, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивные концерты. Всего, как выяснилось, они приобрели 321 билет, похитив таким образом более миллиона рублей.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, по делу проходит певец Эмиль Кадыров.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html
https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html
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происшествия, россия, пушкинская карта
Происшествия, Россия, Пушкинская карта
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек

По делу об афере на миллион рублей с "Пушкинскими картами" задержали 3 человек

© ГСУ СК России по МосквеЗадержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© ГСУ СК России по Москве
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами" задержали трех человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"В рамках расследования задержаны три человека", — сказал собеседник агентства.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России
Вчера, 12:38
По его словам, фигурантам уже предъявили обвинение.
Как заявили накануне в столичном главке Следственного комитета, речь идет о хищении денег, выделенных на программу "Пушкинская карта". По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план и вместе со знакомым, сотрудником киноконцертного зала "Эльдар", подал заявку на платформу "PRO.Культура.РФ" для участия в программе. Организатор и концертная площадка заключили договор на выступление одного из фигурантов на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете подростков и молодых людей, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивные концерты. Всего, как выяснилось, они приобрели 321 билет, похитив таким образом более миллиона рублей.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, по делу проходит певец Эмиль Кадыров.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мошенники стали чаще звонить россиянам
24 марта, 04:41
 
ПроисшествияРоссияПушкинская карта
 
 
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