По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
По делу об афере на миллион рублей с "Пушкинскими картами" задержали 3 человек
© ГСУ СК России по МосквеЗадержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами" задержали трех человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"В рамках расследования задержаны три человека", — сказал собеседник агентства.
По его словам, фигурантам уже предъявили обвинение.
Как заявили накануне в столичном главке Следственного комитета, речь идет о хищении денег, выделенных на программу "Пушкинская карта". По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план и вместе со знакомым, сотрудником киноконцертного зала "Эльдар", подал заявку на платформу "PRO.Культура.РФ" для участия в программе. Организатор и концертная площадка заключили договор на выступление одного из фигурантов на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете подростков и молодых людей, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивные концерты. Всего, как выяснилось, они приобрели 321 билет, похитив таким образом более миллиона рублей.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, по делу проходит певец Эмиль Кадыров.
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