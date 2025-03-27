https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html

По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек

По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек - РИА Новости, 27.03.2025

По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек

По делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами" задержали трех человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:13:00+03:00

2025-03-27T09:13:00+03:00

2025-03-27T10:31:00+03:00

происшествия

россия

пушкинская карта

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами" задержали трех человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."В рамках расследования задержаны три человека", — сказал собеседник агентства.По его словам, фигурантам уже предъявили обвинение.Как заявили накануне в столичном главке Следственного комитета, речь идет о хищении денег, выделенных на программу "Пушкинская карта". По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план и вместе со знакомым, сотрудником киноконцертного зала "Эльдар", подал заявку на платформу "PRO.Культура.РФ" для участия в программе. Организатор и концертная площадка заключили договор на выступление одного из фигурантов на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете подростков и молодых людей, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивные концерты. Всего, как выяснилось, они приобрели 321 билет, похитив таким образом более миллиона рублей.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, по делу проходит певец Эмиль Кадыров.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html

https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, пушкинская карта