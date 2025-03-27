https://ria.ru/20250327/aeroport-2007779052.html

В Новосибирске возобновили работу аэропорта

В Новосибирске возобновили работу аэропорта - РИА Новости, 27.03.2025

В Новосибирске возобновили работу аэропорта

Новосибирский аэропорт "Толмачёво" в 19:01 мск возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:15:00+03:00

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новосибирск

толмачево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новосибирский аэропорт "Толмачёво" в 19:01 мск возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация."Новосибирский аэропорт Толмачёво в 19:01 мск возобновил прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Он закрывался из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов.

https://ria.ru/20250327/aeroport-2007775252.html

новосибирск

россия

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новосибирск, толмачево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия