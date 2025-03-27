https://ria.ru/20250327/aeroport-2007779052.html
В Новосибирске возобновили работу аэропорта
В Новосибирске возобновили работу аэропорта - РИА Новости, 27.03.2025
В Новосибирске возобновили работу аэропорта
Новосибирский аэропорт "Толмачёво" в 19:01 мск возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:15:00+03:00
2025-03-27T19:15:00+03:00
2025-03-27T19:22:00+03:00
новосибирск
толмачево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новосибирский аэропорт "Толмачёво" в 19:01 мск возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация."Новосибирский аэропорт Толмачёво в 19:01 мск возобновил прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Он закрывался из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов.
https://ria.ru/20250327/aeroport-2007775252.html
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новосибирск, толмачево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Новосибирск, Толмачево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В Новосибирске возобновили работу аэропорта
Новосибирский аэропорт "Толмачево" возобновил прием и выпуск воздушных судов