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В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 27.03.2025
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19:00 27.03.2025 (обновлено: 19:10 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/aeroport-2007776834.html
В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 27.03.2025
В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта
Новосибирский аэропорт "Толмачево" временно закрыт на прием и выпуск самолетов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов, сообщила... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:00:00+03:00
2025-03-27T19:10:00+03:00
новосибирск
новосибирская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
толмачево (аэропорт)
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новосибирский аэропорт "Толмачево" временно закрыт на прием и выпуск самолетов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов, сообщила Росавиация."Новосибирский аэропорт "Толмачево" с 17.51 мск временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов. Причины выясняются", - сообщили в Росавиации.Специалисты Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области.
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новосибирск
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новосибирск, новосибирская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), толмачево (аэропорт), россия, происшествия
Новосибирск, Новосибирская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Толмачево (аэропорт), Россия, Происшествия
В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новосибирский аэропорт "Толмачево" временно закрыт на прием и выпуск самолетов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов, сообщила Росавиация.
"Новосибирский аэропорт "Толмачево" с 17.51 мск временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов. Причины выясняются", - сообщили в Росавиации.
Специалисты Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области.
Аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Аэропорт в Горно-Алтайске получил международный статус
Вчера, 18:52
 
НовосибирскНовосибирская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Толмачево (аэропорт)РоссияПроисшествия
 
 
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