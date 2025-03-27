https://ria.ru/20250327/aeroport-2007776834.html

В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 27.03.2025

В Новосибирске ввели временные ограничения на работу аэропорта

Новосибирский аэропорт "Толмачево" временно закрыт на прием и выпуск самолетов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов, сообщила... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:00:00+03:00

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новосибирск

новосибирская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

толмачево (аэропорт)

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новосибирский аэропорт "Толмачево" временно закрыт на прием и выпуск самолетов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов, сообщила Росавиация."Новосибирский аэропорт "Толмачево" с 17.51 мск временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов. Причины выясняются", - сообщили в Росавиации.Специалисты Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области.

https://ria.ru/20250327/aeroport-2007775252.html

новосибирск

новосибирская область

россия

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новосибирск, новосибирская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), толмачево (аэропорт), россия, происшествия