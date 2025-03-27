https://ria.ru/20250327/aeroport-2007775252.html

Аэропорт в Горно-Алтайске получил международный статус

Аэропорт в Горно-Алтайске получил международный статус - РИА Новости, 27.03.2025

Аэропорт в Горно-Алтайске получил международный статус

Правительство утвердило распоряжение о придании международного статуса аэропорту в Горно-Алтайске и созданию в нём пункта пропуска через границу России,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:52:00+03:00

2025-03-27T18:52:00+03:00

2025-03-27T18:52:00+03:00

горно-алтайск

россия

республика алтай

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о придании международного статуса аэропорту в Горно-Алтайске и созданию в нём пункта пропуска через границу России, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу по модернизации региональной аэропортовой инфраструктуры. Подписано распоряжение о придании международного статуса аэропорту в Горно-Алтайске и создании в нём воздушного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу России", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное решение позволит поддержать развитие туризма на Алтае, упростить логистику путешествий по этому региону, а также привлечь инвестиции и нарастить объёмы внешнеэкономической деятельности. С проектом реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске Мишустин ознакомился во время рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа в июле 2024 года. По её итогам глава правительства поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Росавиации завершить работу по заключению концессионного соглашения по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта. Основные условия этого соглашения были утверждены распоряжением правительства в январе 2025 года. Создание новой и модернизация уже действующей инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность аэропорта в Горно-Алтайске. Благодаря развитию туризма в Республике Алтай пассажиропоток туда с 2014 по 2023 год вырос в 10 раз. Предполагается, что обновлённый аэропортовый комплекс к 2030 году сможет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год. Работа ведётся в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Её ключевая задача – создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибирского федерального округа, что в свою очередь позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни населения.

https://ria.ru/20250326/samolet-2007428515.html

https://realty.ria.ru/20250327/peterburg-2007633008.html

горно-алтайск

россия

республика алтай

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горно-алтайск, россия, республика алтай, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)