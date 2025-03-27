https://ria.ru/20250327/aerodrom-2007696078.html

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, зданиям оружейного предприятия Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:54:00+03:00

2025-03-27T14:54:00+03:00

2025-03-27T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, зданиям оружейного предприятия Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сводке министерства.

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