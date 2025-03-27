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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/aerodrom-2007696078.html
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 27.03.2025
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, зданиям оружейного предприятия Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:54:00+03:00
2025-03-27T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, зданиям оружейного предприятия Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома и оружейное предприятие ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, зданиям оружейного предприятия Украины, цехам изготовления ударных БПЛА, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сводке министерства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Вчера, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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