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Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии - РИА Новости, 26.03.2025
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05:05 26.03.2025 (обновлено: 05:19 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/zygar-2007339072.html
Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии
Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии - РИА Новости, 26.03.2025
Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии
Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал в кассационном суде свой заочный приговор по делу о распространении фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Басманном... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:05:00+03:00
2025-03-26T05:19:00+03:00
россия
происшествия
сша
болгария
михаил зыгарь
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал в кассационном суде свой заочный приговор по делу о распространении фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Обжаловано в кассации", - сказали в суде.В дальнейшем жалобу Зыгаря* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы. В апреле его заочно арестовали с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Ранее МВД объявило Зыгаря* в розыск.Минюст РФ внес Зыгаря* в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года.Как следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, одной из причин признания Зыгаря* иноагентом стало финансирование от иностранных источников из США и Болгарии. Так же в них указано, что Зыгарь* распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250326/sud-2007328192.html
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россия, происшествия, сша, болгария, михаил зыгарь
Россия, Происшествия, США, Болгария, Михаил Зыгарь
Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии

Журналист Зыгарь обжаловал заочный приговор за фейки о российской армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь*
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Михаил Зыгарь*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал в кассационном суде свой заочный приговор по делу о распространении фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Обжаловано в кассации", - сказали в суде.
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В дальнейшем жалобу Зыгаря* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы. В апреле его заочно арестовали с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Ранее МВД объявило Зыгаря* в розыск.
Минюст РФ внес Зыгаря* в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года.
Как следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, одной из причин признания Зыгаря* иноагентом стало финансирование от иностранных источников из США и Болгарии. Так же в них указано, что Зыгарь* распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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РоссияПроисшествияСШАБолгарияМихаил Зыгарь
 
 
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