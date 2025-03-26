https://ria.ru/20250326/zygar-2007339072.html

Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии

Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии - РИА Новости, 26.03.2025

Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии

Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал в кассационном суде свой заочный приговор по делу о распространении фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Басманном... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:05:00+03:00

2025-03-26T05:05:00+03:00

2025-03-26T05:19:00+03:00

россия

происшествия

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болгария

михаил зыгарь

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал в кассационном суде свой заочный приговор по делу о распространении фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Обжаловано в кассации", - сказали в суде.В дальнейшем жалобу Зыгаря* рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы. В апреле его заочно арестовали с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Ранее МВД объявило Зыгаря* в розыск.Минюст РФ внес Зыгаря* в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года.Как следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, одной из причин признания Зыгаря* иноагентом стало финансирование от иностранных источников из США и Болгарии. Так же в них указано, что Зыгарь* распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250326/sud-2007328192.html

https://ria.ru/20250226/barabash-2001650538.html

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сша

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, сша, болгария, михаил зыгарь