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Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2025
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09:56 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/zhurnalisty-2007356486.html
Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР
Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2025
Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР
Убийство российских журналистов в ЛНР - это часть системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства, заявила официальный... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:56:00+03:00
2025-03-26T09:56:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Убийство российских журналистов в ЛНР - это часть системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершённые в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она. Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
https://ria.ru/20250325/zhurnalisty-2007178936.html
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россия, украина, луганская народная республика, мария захарова, дмитрий песков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР

Захарова: убивая журналистов, Киев ведет работу по зачистке информпространства

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Убийство российских журналистов в ЛНР - это часть системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершённые в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она.
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Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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