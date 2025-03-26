https://ria.ru/20250326/zhurnalisty-2007356486.html

Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР

Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2025

Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР

Убийство российских журналистов в ЛНР - это часть системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства, заявила официальный... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:56:00+03:00

2025-03-26T09:56:00+03:00

2025-03-26T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

мария захарова

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Убийство российских журналистов в ЛНР - это часть системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершённые в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она. Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.

https://ria.ru/20250325/zhurnalisty-2007178936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, луганская народная республика, мария захарова, дмитрий песков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия