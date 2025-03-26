Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР
Захарова: убивая журналистов, Киев ведет работу по зачистке информпространства
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Убийство российских журналистов в ЛНР - это часть системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершённые в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она.
Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
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