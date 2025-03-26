https://ria.ru/20250326/zemletryasenie-2007353856.html

На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 26.03.2025

На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Киргизии вблизи границы с Узбекистаном, сообщили журналистам в пресс-службе института сейсмологии киргизской... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:34:00+03:00

2025-03-26T09:34:00+03:00

2025-03-26T09:34:00+03:00

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БИШКЕК, 26 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Киргизии вблизи границы с Узбекистаном, сообщили журналистам в пресс-службе института сейсмологии киргизской национальной академии наук (НАН). “В Кыргызской Республике 25 марта 2025 года в 20:00 по местному времени (17:00 мск) сейсмостанции института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4-х баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитуда Mpv = 4,1, энергетический класс K = 9,5”, - говорится в сообщении. По данным института, очаг колебаний земной коры располагался на границе Киргизии и Узбекистана , в 4 километрах к юго-западу от села Бюргенди, в 18 километрах от города Кочкор-Ата. “В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селе Бюргенди – около 4-х баллов, селах Момбеково, Курулуш и городе Кочкор-Ата - 3,5 балла”, - уточняется в сообщении. По предварительным данным МЧС республики, жертв и серьезных нарушений в результате подземных толчков не зарегистрировано.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, узбекистан