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На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 26.03.2025
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09:34 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/zemletryasenie-2007353856.html
На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 26.03.2025
На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Киргизии вблизи границы с Узбекистаном, сообщили журналистам в пресс-службе института сейсмологии киргизской... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:34:00+03:00
2025-03-26T09:34:00+03:00
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БИШКЕК, 26 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Киргизии вблизи границы с Узбекистаном, сообщили журналистам в пресс-службе института сейсмологии киргизской национальной академии наук (НАН). “В Кыргызской Республике 25 марта 2025 года в 20:00 по местному времени (17:00 мск) сейсмостанции института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4-х баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитуда Mpv = 4,1, энергетический класс K = 9,5”, - говорится в сообщении. По данным института, очаг колебаний земной коры располагался на границе Киргизии и Узбекистана , в 4 километрах к юго-западу от села Бюргенди, в 18 километрах от города Кочкор-Ата. “В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селе Бюргенди – около 4-х баллов, селах Момбеково, Курулуш и городе Кочкор-Ата - 3,5 балла”, - уточняется в сообщении. По предварительным данным МЧС республики, жертв и серьезных нарушений в результате подземных толчков не зарегистрировано.
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На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

На юге Киргизии у границы с Узбекистаном произошло землетрясение магнитудой 4,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БИШКЕК, 26 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Киргизии вблизи границы с Узбекистаном, сообщили журналистам в пресс-службе института сейсмологии киргизской национальной академии наук (НАН).
«
“В Кыргызской Республике 25 марта 2025 года в 20:00 по местному времени (17:00 мск) сейсмостанции института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4-х баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитуда Mpv = 4,1, энергетический класс K = 9,5”, - говорится в сообщении.
По данным института, очаг колебаний земной коры располагался на границе Киргизии и Узбекистана , в 4 километрах к юго-западу от села Бюргенди, в 18 километрах от города Кочкор-Ата.
“В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селе Бюргенди – около 4-х баллов, селах Момбеково, Курулуш и городе Кочкор-Ата - 3,5 балла”, - уточняется в сообщении.
По предварительным данным МЧС республики, жертв и серьезных нарушений в результате подземных толчков не зарегистрировано.
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