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Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 26.03.2025 (обновлено: 09:46 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html
Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам
Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам - РИА Новости, 26.03.2025
Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам
Киевская сторона обращалась к США с призывом быть хотя бы нейтральными, если они не хотят занимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:25:00+03:00
2025-03-26T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киевская сторона обращалась к США с призывом быть хотя бы нейтральными, если они не хотят занимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Time. Он утверждает, что Соединенные Штаты приостанавливали военную помощь, чтобы "показать России, что не занимают чью-то сторону". "Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон", — признал он.В Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 02:00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Однако 12 марта заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250326/koshkovich-2007349341.html
https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007346631.html
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в мире, сша, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам

Зеленский: CША хотят быть посередине на переговорах с Россией и Украиной

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киевская сторона обращалась к США с призывом быть хотя бы нейтральными, если они не хотят занимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Time.

Он утверждает, что Соединенные Штаты приостанавливали военную помощь, чтобы "показать России, что не занимают чью-то сторону".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе
Вчера, 08:48
"Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон", — признал он.

В Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 02:00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

Однако 12 марта заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ
Вчера, 07:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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