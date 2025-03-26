Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам
Зеленский: CША хотят быть посередине на переговорах с Россией и Украиной
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киевская сторона обращалась к США с призывом быть хотя бы нейтральными, если они не хотят занимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Time.
Он утверждает, что Соединенные Штаты приостанавливали военную помощь, чтобы "показать России, что не занимают чью-то сторону".
Он утверждает, что Соединенные Штаты приостанавливали военную помощь, чтобы "показать России, что не занимают чью-то сторону".
"Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон", — признал он.
В Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 02:00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Однако 12 марта заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
В Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 02:00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Однако 12 марта заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.