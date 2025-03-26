https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html

Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам

Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам - РИА Новости, 26.03.2025

Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам

Киевская сторона обращалась к США с призывом быть хотя бы нейтральными, если они не хотят занимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:25:00+03:00

2025-03-26T08:25:00+03:00

2025-03-26T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киевская сторона обращалась к США с призывом быть хотя бы нейтральными, если они не хотят занимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Time. Он утверждает, что Соединенные Штаты приостанавливали военную помощь, чтобы "показать России, что не занимают чью-то сторону". "Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон", — признал он.В Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 02:00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Однако 12 марта заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250326/koshkovich-2007349341.html

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в мире, сша, владимир зеленский, украина