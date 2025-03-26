https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583801.html

Зеленский договорился с Макроном о новых поставках истребителей Mirage

Зеленский договорился с Макроном о новых поставках истребителей Mirage - РИА Новости, 26.03.2025

Зеленский договорился с Макроном о новых поставках истребителей Mirage

Владимир Зеленский заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном увеличивать количество французских истребителей Mirage на Украине. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:43:00+03:00

2025-03-26T23:43:00+03:00

2025-03-26T23:44:00+03:00

в мире

украина

россия

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

себастьян лекорню

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977562653_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_fdb565f665cce56107e21e00f696531e.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном увеличивать количество французских истребителей Mirage на Украине. "Очень хорошо показали себя ваши, а теперь уже наши боевые самолеты Mirage (французский истребитель Mirage 2000 - ред.)... Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage", - заявил Зеленский на совместной с Макроном пресс-конференции в Париже. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса Зеленского. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато