https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583612.html
Зеленский заявил, что Макрон в курсе хода переговоров Украины и США
Зеленский заявил, что Макрон в курсе хода переговоров Украины и США - РИА Новости, 26.03.2025
Зеленский заявил, что Макрон в курсе хода переговоров Украины и США
Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:39:00+03:00
2025-03-26T23:39:00+03:00
2025-03-26T23:39:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме Соединенных Штатов участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. "Эммануэль полностью в курсе наших переговоров с американской стороной о возобновлении безопасности и приближении мира, деталей того, что было в Саудовской Аравии", - заявил Зеленский на совместной с Макроном пресс-конференции во Франции. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса Зеленского. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007149630.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096516c4f5aa1804388936e36a1add44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Зеленский заявил, что Макрон в курсе хода переговоров Украины и США
Зеленский: Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США