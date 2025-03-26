https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583612.html

Зеленский заявил, что Макрон в курсе хода переговоров Украины и США

Зеленский заявил, что Макрон в курсе хода переговоров Украины и США - РИА Новости, 26.03.2025

Зеленский заявил, что Макрон в курсе хода переговоров Украины и США

Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:39:00+03:00

2025-03-26T23:39:00+03:00

2025-03-26T23:39:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме Соединенных Штатов участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. "Эммануэль полностью в курсе наших переговоров с американской стороной о возобновлении безопасности и приближении мира, деталей того, что было в Саудовской Аравии", - заявил Зеленский на совместной с Макроном пресс-конференции во Франции. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса Зеленского. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007149630.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон