https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007348301.html

Зеленский не исключил унизительный мир для Украины

Зеленский не исключил унизительный мир для Украины - РИА Новости, 26.03.2025

Зеленский не исключил унизительный мир для Украины

Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Time, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:22:00+03:00

2025-03-26T08:22:00+03:00

2025-03-26T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Time, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. "Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет. Это было бы предательством со стороны наших партнёров. И я думаю, что шансы на это практически равны нулю", - заявил Зеленский. Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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Ольга Фомченкова

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