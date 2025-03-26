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Зеленский не исключил унизительный мир для Украины - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 26.03.2025 (обновлено: 08:24 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007348301.html
Зеленский не исключил унизительный мир для Украины
Зеленский не исключил унизительный мир для Украины - РИА Новости, 26.03.2025
Зеленский не исключил унизительный мир для Украины
Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Time, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:22:00+03:00
2025-03-26T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
марко рубио
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Time, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. "Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет. Это было бы предательством со стороны наших партнёров. И я думаю, что шансы на это практически равны нулю", - заявил Зеленский. Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Владимир Путин
Зеленский не исключил унизительный мир для Украины

Зеленский назвал вынужденный мир для Украины предательством со стороны партнеров

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Time, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью.
«
"Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию... Я не верю, что так будет. Это было бы предательством со стороны наших партнёров. И я думаю, что шансы на это практически равны нулю", - заявил Зеленский.
Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМарко РубиоВладимир Путин
 
 
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